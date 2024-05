Lo scambio di droga è una trappola. Giovane sequestrato e rapinato. Scacco alla gang, arresti e denunce

Quella che doveva essere una compravendita di droga si è trasformata in una trappola, culminata in un sequestro di persona. È l’episodio alla base di una lunga e articolata indagine che ha sollevato il velo su un ‘romanzo criminale’ estense tra le cui pagine spuntano notevoli quantitativi di stupefacenti, soldi falsi, armi e addirittura una bomba artigianale. L’ultimo capitolo della vicenda lo hanno scritto i carabinieri che, dopo nove mesi di indagini dal primo ‘fattaccio’, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere, un arresto in flagranza e due denunce.

Il tranello. Per delineare i dettagli dell’accaduto bisogna fare un balzo indietro fino al 22 agosto del 2023. È pomeriggio e un ragazzo di 23 anni ha un appuntamento in una casa alla periferia della città. Deve comprare della droga da alcuni clienti che si dimostrano così interessati all’acquisto che gli pagano addirittura il taxi dal Barco, quartiere dal quale arriva insieme a una persona di fiducia che lo accompagna. Non appena entra nella casa dell’incontro, capisce però che la situazione è diversa da quella che si aspettava. Viene infatti aggredito da tre soggetti, uno in tuta mimetica, uno vestito di nero (entrambi con un passamontagna) e il terzo col volto coperto da una bandana. Dopo una breve colluttazione, il ragazzo viene legato con fascette da elettricista, derubato di portafoglio e cellulare (bottino cento euro, più 40 prelevati col bancomat) e chiuso in una stanza. Dopo alcuni minuti di sforzi, il giovane riesce a liberarsi e a fuggire gettandosi dalla finestra. Uno dei rapitori se ne accorge e lo segue, ma il trambusto attira l’attenzione dei vicini che chiamano i carabinieri.

Prime indagini. Gli investigatori dell’Arma risalgono rapidamente ai primi nomi. Sono quello di un sessantenne (l’uomo con la bandana) e di un ventunenne, tradito da una macchina bianca riconosciuta dalla vittima. Il giorno seguente quest’ultimo viene individuato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio durante un controllo nella sua abitazione, nella quale vengono trovati un chilo e mezzo di hashish, 31 grammi di cocaina, 119 grammi di marijuana e tredicimila euro in banconote false.

Telefoni al setaccio. Da questo primo punto fermo, i carabinieri iniziano a ricostruire i contatti del ragazzo, analizzando il traffico telefonico. Il focus si stringe intorno a tre persone. Il sessantenne, un 57enne e un 50enne residenti in città. Mentre le indagini sulla rapina con sequestro di persona veleggiano verso la conclusione, arriva un nuovo episodio ad aggiungersi alla trama. È il 23 febbraio di quest’anno. Una pattuglia di carabinieri interviene a seguito di una segnalazione per due soggetti sospetti in una zona residenziale della città. Giunti sul posto trovano due giovani che armeggiano con quello che si rivelerà essere un ordigno esplosivo artigianale, subito sequestrato e affidato agli artificieri. La bomba, verosimilmente preparata dal 57enne, conteneva 350 grammi di polvere flash e pare dovesse essere piazzata nel giardino di un condominio a scopo intimidatorio.

Scacco matto. L’indagine si conclude con la denuncia di quattro persone per rapina e sequestro di persona. A carico di due di esse, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quei fatti e, per il 57enne, anche per la cessione di ordigni esplosivi senza licenza. Le misure sono state eseguite lunedì mattina dai carabinieri, supportati anche da unità cinofile. Per quanto riguarda il 50enne, nella sua abitazione i militari hanno trovato 114 grammi di hashish, un bilancino di precisione, diecimila euro in contanti e cinque proiettili calibro 6.35 detenuti illegalmente. Il 57enne aveva invece un revolver con 104 proiettili calibro 45, un fucile a canne mozze con 85 cartucce (tutti illegali) e 83 grammi di cocaina.

La vittima. La lente dei militari si è infine stretta anche sul 23enne vittima della rapina. Le indagini sul suo conto hanno portato alla luce un importante giro di spaccio. Sempre lunedì mattina gli uomini dell’Arma hanno così eseguito una perquisizione a casa sua, trovando un panetto di hashish. Il ragazzo (assistito dall’avvocato Pasquale Longobucco) è stato quindi arrestato per spaccio e messo ai domiciliari fino a ieri pomeriggio, quando il tribunale ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa del processo.