"Lo scatto? È questione di punti di vista"

L’arte è negli occhi di chi la vede e la giovane Francesca Occhi, ne sta producendo diversa e con visioni molto suggestive di paesaggi, molto spesso familiari, che se osservati da un altro punto di vista offrono spunti inediti e interessanti. Laureata in design e fotografia, considera il percorso di studi "tra le cose più preziose, sia a livello personale che pratico, perché mi ha formata soprattutto da un punto di vista estetico. Una base culturale è fondamentale. Per me i libri, oltre a fedeli compagni, sono strumenti di lavoro". Non nasce come fotografa, anzi ha cominciato a 20 anni, per un esame universitario. Tuttavia era un’attenta osservatrice di immagini e cosi ogni mese "svaligiava" la cartoleria di Pontemaodino, dove risiede. Diverse esperienze in campo fotografico, alla United Colors of Benetton con la direzione tecnico-artistica di Oliviero Toscani e come digitalizzatrice e fotografa per la prestigiosa Fondazione Giorgio Cini a Venezia. "Una delle mie passioni più grandi, oltre alle immagini - precisa - è l’arte contemporanea". Ha inaugurato una personale "Osservatorio_mare" presso Zanzara Arte Contemporanea a Ferrara, aperta fino al 25 marzo.

cla.casta.