Lo Schiaccianoci apre il nuovo anno al De Micheli

COPPARO

È affidato a un grande evento teatrale musicale l’apertura del nuovo anno. Venerdì 5 gennaio, alle 21, al teatro comunale De Micheli l’Orchestra sinfonica d’Este proporrà ’Lo Schiaccianoci’. L’ingresso è libero e gratuito.

Lo spettacolo teatrale musicale tratto dal balletto di Tchaikovsky vedrà sul palcoscenico l’orchestra di trenta elementi, diretta dal maestro Roberto Laganaro, insieme agli attori Marina Meinero, Sofia Buttini, Cesare Buffagni, Simone Nipoti e Francesco Messori, con la regia di Francesco Zanlungo.

"Torniamo nella nostra casa del De Micheli con un grande classico del Natale – spiega Nadir Garofalo, presidente del giovane corpo musicale - Del balletto proponiamo una versione teatrale musicale: una versione nuova e adattata appositamente per questo evento. Sul palco sarà rappresentata una grande festa: la magia in tutte le sue forme, del Natale, della trasformazione, della vittoria del bene sul male. “Lo Schiaccianoci” è adatto a tutte le età e indicato per le famiglie: ci sarà da divertirsi, da emozionarsi ed è un ottimo repertorio per avvicinare anche i più piccoli alla musica “colta”".

"Si tratta ð 0532 864580, biglietteria@teatrodemicheli.it.