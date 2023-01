Lo schianto fatale nel 2021 a Celletta

Erano le 20 del 16 novembre del 2021 quando Paola, Marialuisa ed Elisa, allegre e felici stavano tornando a casa dopo un aperito consumato a Ferrara. Con loro avrebbe dovuto esserci anche Melissa, la sorella più piccola di un anno di Paola, che è scampata alla tragedia perché ha preferito rimanere a casa a studiare. Le trame del destino. Erano tutte e tre a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da Elisa Di Bona quando in via Celletta, nel comune di Argenta, l’auto ha sbandato e si è schiantata contro un platano che costeggia la lungua di asfalto. Niente da fare per Paola Carrozza 21 anni e Marialuisa Sibilio di 20. Elisa rimarrà in prognosi riservata a lungo per i traumi riportati, ma se l’è cavata. Pur avendo su di sé i segni fisici e psicologici di quanto accaduto. Di una tragedia che non si potrà mai cancellare. Al di là della pena patteggiata davanti a un giudice.