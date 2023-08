Lo scippatore al giudice "Avevo bisogno di soldi ma sono pentito" Indagini su altri episodi

di Cristina Rufini

"Sono pentito, ma avevo bisogno di soldi. Da un po’ di tempo non lavoro più". È la sintesi delle dichiarazioni che D.R., ferrarese di 53 anni, ha fatto nella tarda mattina di ieri al giudice Giovanni Solinas. Lui è l’uomo arrestato in via Padova a Pontelagoscuro, mentre stava cercando di strappare la borsetta a una donna straniera di 49 anni, dopo essersi avvicinato in scooter a luci spente. Un tentativo di scippo che a lei è costato la frattura a una mano e una prognosi di 21 giorni. La donna, infatti, dopo essere stata strattonata dal cinquantatreenne è rovinata a terra, mentre lui è stato arrestato dai carabinieri che lo stavano seguendo da giorni, in quanto sospettato di essere il responsabile anche di altri scippi messi a segno con una tecnica simile nei giorni prima e dopo ferragosto. In effetti, nel suo appartamento, perquisito dai militari dell’Arma, sarebbe stato trovato materiale (tra cui borse da donna) che fanno ipotizzare un coinvolgimento in altri casi. Ma su questo ci sono ancora indagini aperte dell’Arma, coordinate dal pm Ciro Alberto Savino. Stando all’episodio contestato dopo l’arresto, il cinquantatreenne è accusato di tentato scippo e lesioni: per questo ieri è comparso davanti al giudice Solinas, che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora, scarcerandolo quindi. Non solo. Assistito dall’avvocato Fabrizio Carletti, l’uomo ha chiesto di patteggiare la pena, che sarebbe stata stabilita in un anno e mezzo, ma questo passaggio sarà formalizzato nell’udienza di settembre prossimo.

Il particolare. A incastrare, il cinquantatreenne è stato un gambaletto, di fatto un calzare in gesso a protezione della caviglia, che è stato notato dagli investigatori nel corso delle indagini su alcuni scippi che sono stati compiuti tra il 12 e il 14 agosto scorsi. O meglio, l’uomo in scooter, con il gambaletto, è stato notato in alcune immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che inquadrano la zona dove si erano consumati i furti con strappo. Da qui sono iniziati la ricerca e i pedinamenti dell’uomo in scooter con il gambaletto, che lui avrebbe cercato di mascherare indossando calzini diversi. Fino all’episodio di martedì a Pontelagoscuro, quando è stato colto in flagranza di reato. Una settimana prima, nella zona della stazione, era stato arrestato un altro scippatore, accusato di due episodi accaduti tra il 12 e il 16 agosto scorsi. Lui agiva in bici, affiancando le vittime e strappando loro la borsa. Altri scippi, accaduti tra via San Romano e altre zone del centro sono al momento senza un colpevole.