Lo scrittore Taranto coi ragazzi. Tra gialli e inchieste di cronaca

Ieri mattina presso la sala conferenze dell’ Istituto Guido monaco a Codigoro si è svolto un incontro fra gli studenti del biennio con lo scrittore e giornalista Giovanni Taranto, specializzato in cronaca nera, giudiziaria e investigativa, nonché autore di romanzi gialli. L’appuntamento è stato moderato dalla docente Stefania Balducci, alla presenza della dirigente scolastica Angela Lucibello, l’assessore all’Istruzione Simonetta Graziani e l’insegnante Paolo Dateri, che ha curato l’organizzazione dell’evento. Un dialogo fra lo scrittore e gli studenti che ha consentito di esplorare il genere narrativo del giallo, partendo dalle sue origini e confrontando i principali autori e personaggi della letteratura con quelli del cinema e della televisione. L’autore ha declinato anche le basi del metodo investigativo, coinvolgendo attivamente gli studenti nella simulazione di un’indagine, tanto che nella parte finale dell’incontro, infatti, i ragazzi sono stati chiamati a risolvere un vero e proprio "giallo scolastico". Il momento più emozionante è stato il videomessaggio di Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra esattamente 40 anni fa e con cui Giovanni Taranto aveva lavorato. Lo scrittore ha mostrato lue qualità di un divulgatore vulcanico come la terra da cui proviene ovvero Torre Annunziata. Dal 2021 è impegnato, come autore, nella realizzazione di una serie di romanzi gialli imperniati sulle indagini del capitano Giulio Mariani, capaci di unire estremo realismo, humor, approfondimento e costume.

