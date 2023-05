Lo show e le polemiche "Alluvione in Romagna, Bruce e la band non sapevano nulla"

Bruce Springsteen e la E Street Band non sarebbero stati in alcun modo informati dell’alluvione che ha flagellato la Romagna nei giorni a cavallo del concertone al parco Urbano. Ad affermarlo, a oltre una settimana dall’evento che ha portato in città quasi 50mila persone, è Stevie Van Zandt, chitarrista della band del Boss. In un tweet (pubblicato dal periodico online di settore ‘Rockol’) il musicista ha spiegato che tutti loro erano all’oscuro dell’emergenza che si stava consumando a poche decine di chilometri dal luogo in cui si sono esibiti. Il messaggio di Van Zandt è comparso in risposta alla domanda di un fan bolognese che gli chiedeva appunto se fosse vero che Bruce e i suoi musicisti non sapevano nulla dell’ondata di maltempo che ha causato morti e devastazione nella vicina Romagna. "Non ne sapevamo niente – è stata la risposta del chitarrista –. Tutto ciò che abbiamo sentito è che l’entourage ha dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia. Questo è tutto".

Lo scambio di messaggi sul social network è l’ultimo strascico di una polemica partita con la scelta di confermare il concertone al parco Urbano e rinfocolata nei giorni successivi. Al centro del dibattito, proseguito per giorni, il fatto che Springsteen non abbiamo fatto cenno all’alluvione in Romagna durante lo show (cosa, va detto, non accaduta nemmeno nella data di Roma, nonostante giornali e tv ne parlassero da giorni). Nell’infuriare della polemica era intervenuto anche Claudio Trotta, promoter di Barley Arts, parlando di un’"ondata di ipocrisia e retorica, che ha spento e non illuminato la mente di alcuni media e cantanti" e che "va rispedita al mittente senza se e senza ma".