Lo spettacolo di ’Erf’ Dall’Oscar Piovani a Elio

È stata presentata la 23esima edizione di Emilia Romagna Festival (ERF), il lungo itinerario musicale che dal 1° luglio all’8 settembre torna ad animare luoghi e spazi particolarmente significativi della regione, toccando circa trenta località distribuite tra le province di Bologna, Ravenna, Ferrara e Forlì–Cesena. Oltre cinquanta appuntamenti con grandi artisti, orchestre internazionali, prestigiose formazioni da camera e giovani talenti. In cartellone, tappe sono previste anche a Comacchio e nella cornice dell’Abbazia di Pomposa. All’arena estiva di Palazzo Bellini nella città lagunare, il 13 luglio sarà ospite il premio Oscar Nicola Piovani, tra i nomi internazionali più conosciuti che prenderanno parte alla rassegna. Il celebre compositore, che ha firmato indimenticabili colonne sonore di tante pellicole cinematografiche (tra cui ‘La vita è bella’ che gli valse l’Oscar nel 1999), e pianista porterà sul palco ‘Note a margine’: un racconto autobiografico in cui Piovani, accompagnato da Marina Cesari al sassofono e Marco Loddo al contrabbasso, condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quarant’anni di carriera.

Il 24 luglio, invece, un altro artista che non ha bisogno di presentazioni: Elio (del noto gruppo Elio e le Storie Tese) che porterà in scena ‘Ci vuole orecchio’, spettacolo in cui rivisiterà e reinterpreterà le canzoni del mitico Enzo Jannacci. Tanti gli appuntamenti che si terranno nel parco dell’Abbazia di Pomposa. Il 14 luglio si partirà con il gruppo italo-argentino ‘Del Barrio’ che presenterà ‘Salvaje’ (Selvaggio), un viaggio nel folklore musicale sud-americano e argentino. Il 19 luglio toccherà l’Estonian Sinfonietta Soloists, che proporrà brani di Vivaldi, Cajkovskij e del compositore Alexander Raskatov. E ancora, il 27 luglio andrà in scena ‘Il mio cuore è con Cesare’, interpretato da Alessandro Preziosi, accompagnato dalle musiche originali scritte dal compositore Giacomo Vezzani. Il 2 agosto sarà la volta di Danilo Rea, uno dei pianisti più eclettici del panorama jazz internazionale, con improvvisazioni ispirate ai Beatles e ai Rolling Stones. Il 9 agosto sarà la volta de ‘Una Serata all’Opera’, con quattro importanti voci liriche della scena internazionale Diego Cavazzin (tenore), Marzio Giossi (baritono), Elena Cavallo (soprano), accompagnati dal pianista Damiano Carissoni.

Valerio Franzoni