Lo spettacolo mondiale del cortometraggio

Da tutto il mondo a Comacchio per il festival internazionale del cortometraggio. Saranno infatti almeno 500 gli esperti e gli appassionati che nella settimana fra il 10 e il 16 settembre prenderanno parte a questo evento che si preannuncia di grande valore e interesse. Il ricco programma della manifestazione è stato presentato ieri mattina nella città lagunare dall’assessore alla cultura Emanuele Mari, dal presidente del cineclub Fedic Delta del Po Carlo Menegatti e dalla presidente dall’Istituto di storia contemporanea Anna Quarzi, confermando che Comacchio diventerà, in quei giorni, la capitale di un’espressione artistico-culturale molto amata e in forte crescita.

Il festival del corto, ha spiegato Menegatti, vedrà la partecipazione di ben 25 delle 30 nazioni che danno vita a Unica (l’associazione dei cineclub di tutto il mondo) nata per promuovere la cultura attraverso il cinema (aderisce anche a Unesco). La cerimonia di apertura si svolgerà la sera di domenica 10 settembre a Palazzo Bellini, mentre le proiezioni, aperte al pubblico, sono programmate da lunedì 11 a mercoledì 13, mattina e pomeriggio con dibattiti fra Giuria e pubblico. La premiazione giovedì 14. La manifestazione si arricchisce di altri appuntamenti a cominciare dalla prima edizione del "Premio Folco Quilici" riservato a cortometraggi su tema ambientale (da ripetere, secondo molte autorevoli voci); in giuria Brando Quilici, figlio del grande artista ferrarese. Il Rotary Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane consegnerà un premio speciale. Proprio questa sera, in anteprima, è programmata la proiezione della seconda parte dei film concorrenti, nel giardino del Parco del Delta (loggiato Cappuccini). Ma non basta: al Festival ci sarà un ulteriore e originale premio destinato al miglior corto di un minuto e, ancora, un significativo evento, come ha rilevato la Quarzi, dedicato a Pierpaolo Pasolini secondo tre distinti filoni: la sua filmografia, il rapporto proficuo con gli intellettuali e gli artisti romagnoli e la curiosa mostra con modelli locali fotografati da Enea Saladini sul set dei film del maestro. Saranno coinvolti quattro allievi della scuola di cinema "Florestano Vancini" di Ferrara. Un appuntamento molto importante, dunque, per Comacchio, come ha sottolineato l’assessore Mari, che torna in questo comune dopo 31 anni (si svolse a Lido Estensi nel ‘92); il territorio ne trarrà giovamento in termini di immagine.

Alberto Lazzarini