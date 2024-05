Lo Spirito Santo, guida i discepoli a tutta la verità

Domenica 19 maggio 2024 - Pentecoste. At 2, 1-11; Sal.103; Gal 5, 16-25; Gv 15, 26-27; 16, 12-15

“Tutta colpa” … dello Spirito si potrebbe dire (richiamando libri e film che iniziano con questo adagio) per trovare la ragione e il senso della solennità di Pentecoste. Festa che richiama l’attenzione su un passaggio importante della rivelazione e ci aiuta a fare chiarezza rispetto alla centralità dello Spirito Santo nella vita della chiesa, momento che potremmo definire l’inizio del “terzo tempo” della Salvezza. Nel Vangelo di oggi Gesù pronuncia parole di conforto e promessa ai suoi discepoli. Egli annuncia l’invio dello Spirito Santo, il Paràclito, “Spirito di verità” che avrà il compito di guidare e portare i discepoli e anche noi verso una comprensione profonda della verità rivelata da Gesù. Gesù definisce lo Spirito Santo ’Il Consolatore’; (Gv 15,26), questo termine richiama l’immagine di un difensore, di un avvocato che prende le parti di ciascuno. Gesù riconosce che i suoi discepoli, in quel momento, non sono ancora pronti a ricevere tutta la verità perché ancora legati a una visione corporea e non in grado di cogliere appieno il mistero del regno di Dio. Tuttavia, con l’arrivo dello Spirito Santo, questa situazione cambierà. Perché lo Spirito Santo avrà il compito di guidarli ’a tutta la verità’; (Gv 16,13) attraverso un’esperienza interiore, che permette ai discepoli di entrare in una relazione profonda e personale con Dio. In un passaggio significativo, Gesù afferma che lo Spirito Santo "prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà"; (Gv 16,14). Questo significa che lo Spirito Santo non insegna qualcosa di nuovo o diverso da ciò che Gesù stesso ha già insegnato, piuttosto, la sua funzione è quella di approfondire e attualizzare il messaggio di Gesù, rendendolo comprensibile e applicabile alle diverse situazioni che i discepoli dovranno affrontare. La solennità di Pentecoste ci ricorda che lo Spirito Santo non è un’idea astratta, ma una realtà viva e operante nella Chiesa. Egli è il Consolatore che ci guida verso la verità piena, il Difensore che sostiene la nostra fede e la forza che ci anima a vivere secondo il Vangelo. E la forza che ci guida e ci sostiene nella produzione dei suoi frutti: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5,22).

Andrea Celeghini