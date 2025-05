Lo Spirito santo, unico e vero maestro. È bello abitare con Dio

Domenica 25 maggio 2025 - VI Domenica del Tempo di PasquaAt 15, 1-2. 22-29; Sal 65; Ap 21, 10-14. 22-23; Gv 14, 23-2

Capita che l’uomo rifiuti Dio e nello stesso tempo non si arrende all’idea di non guardare in alto a cercare di incontrare Dio. Un desiderio inestirpabile perché Dio abita con l’uomo, lo segue e lo insegue; Dio sa di essere l’unico rifugio in cui l’uomo può far riposare il suo cuore e e sa che l’uomo è l’unica pietra su cui Lui, Dio, può posare il capo. La fede è questa decisione di dare ospitalità a Dio, di accettare la sua presenza attiva; la fede è una scelta di cui spesso l’uomo ha paura: paura degli sconosciuti, paura che gli venga meno lo spazio, paura di essere scalzato, di perdere casa e cultura e tradizione. Meglio mille regole da osservare, ma non la condivisione che esige si apra la porta del cuore! “Noi verremmo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). La parola di Gesù non cessa di cercare dimora nella nostra storia tra re, profeti e mendicanti; di unirsi a un popolo: “Io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo”. Dio abita in mezzo a noi per liberarci, nutrirci, farci camminare verso la promessa; abita silenzioso nel segreto della nostra coscienza e silenziosamente opera per fortificarla. “Verremo”. Dio è sempre colui che viene; porta il fremito della vita che cresce e noi scopriamo che è necessario lottare con Lui perché tutti abbiano amore e giustizia. “Prenderemo dimora”: lo Spirito non sorvola ma viene. Se non lascio sostare Dio dentro di me la casa è vuota, la abiterò sempre, ma da servo e mai da figlio. Se la parola “mio” diventa un recinto, il giardino della vita diventerà deserto inospitale. A salvarci da questo ricorrente pericolo di aridità senza Dio è lo Spirito che ci insegna ogni cosa: è il maestro che insegna come ha insegnato Gesù, che insegna ciò che ha insegnato Gesù. C’è un solo vangelo, quello di Gesù, che ha la sua forza nel dono da parte del Padre del Figlio Gesù per portare liberazione e riscatto. La Chiesa prega così lo Spirito Santo: “Per mezzo tuo (Spirito Santo) facci conoscere il Padre, facci conoscere il Figlio e facci credere in te, in ogni momento Spirito di entrambi”, cosicché lo Spirito Santo compie la profezia di Geremia: “Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: “Conoscete il Signore” perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande” (Ger 31,34). Lo Spirito santo è l’unico e vero maestro che guida a “scomparire” senza annullarci, ad alzarci senza insuperbire, a raccontare che è bello abitare con Dio.

Don Ivano Casaroli