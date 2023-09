Lo sponsor ‘fantasma’ "Promise di investire nella mia società, ma non ha mai pagato"

Non solo lavori mai eseguiti a fronte di caparre incassate, ma anche cospicue sponsorizzazioni promesse e mai finalizzate. Sono tante le accuse che vengono mosse a uno straniero che girava la provincia presentandosi come general contractor (una sorta di intermediario) alla ricerca di clienti per opere di ristrutturazione con il Superbonuns 110%. Le più numerose sono appunto quelle legate agli interventi di efficientamento energetico di edifici e abitazioni per le quali l’uomo avrebbe incassato acconti ragguardevoli a fronte di lavori mai iniziati o lasciati a metà con le scuse più svariate.

Sono almeno sei le querele depositate a suo carico, attraverso le quali le presunte vittime (assistite dall’avvocato Simone Bianchi) chiedono a procura e guardia di finanza di indagare per truffa aggravata. Ma a lamentare il comportamento dell’intermediario non sono soltanto proprietari di edifici o case da ristrutturare. C’è infatti anche il caso del presidente di una società sportiva attiva sul territorio, che aveva conosciuto lo straniero come un imprenditore interessato a investire nella sua realtà associativa.

"Si è mostrato molto interessato alla nostra società sportiva e ci siamo accordati perché diventasse main sponsor della squadra – afferma il presidente, che chiede di mantenere l’anonimato –. Noi quindi ci siamo attivati per iscriverci al campionato, preparando le maglie con lo sponsor. Poi, quando è stato il momento di incassare, lui ha cominciato a rinviare, facendo di volta in volta credere che stava per ottenere grosse cifre e che presto avrebbe pagato. Quando poi ho fatto capire che non si poteva più rimandare, solo a quel punto mi ha chiesto di non cercarlo più". Da qui, la decisione di procedere attraverso una querela per provare a ottenere i 50mila euro che gli erano stati promessi. "Ho pensato a lungo a come muovermi – conclude –, non volevo passare alle vie legali, sono altri costi. Quando poi ho saputo che c’è un’inchiesta aperta, ho deciso di provare in qualche modo a recuperare quel denaro".

re. fe.