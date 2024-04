Lo sport si pratica al Parco Verde. Ecco la nuova area attrezzata

È stata ufficialmente inaugurata, sabato scorso a Copparo, l’area attrezzata del progetto Sport di Tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute s.p.a. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad Anci, cui il Comune ha aderito. L’area attrezzata digitalizzata si trova nell’area di Parco Verde e rappresenta un luogo dedicato al benessere dei cittadini. Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice Qr Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente. Il Comune ha dato in adozione l’area attrezzata all’Asd Dynamo 1991 che se ne prenderà cura e la metterà a disposizione di tutti, senza limiti di età. Oltre alla cerimonia del taglio del nastro, vi è stata anche occasione per premiare gli atleti copparesi che si sono distinti nella passata stagione sportiva, e per dare il via al progetto intergenerazionale di promozione sociale ‘Al Parko Zardi’, promosso dall’Asd Dynamo 1991 e dal Centro di Promozione Sociale Parco Verde, in collaborazione con il Coordinamento Ancescao Provinciale e il Comune di Copparo. Gli obiettivi attesi sono promuovere l’incontro e lo scambio intergenerazionale ed inclusivo, promuovere la socializzazione e la nascita di nuove relazioni, favorire attività di cittadinanza attiva.

v.f.