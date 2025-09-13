Lo sportello di accoglienza: "Supporto per le vittime"

In città apre lo sportello di accoglienza del Centro antidiscriminazione Lgbtqia+. A partire dal 2022 il Cad ha avviato la propria attività di servizio multiprofessionale rivolto a persone Lgbtqia+ vittime di violenza, discriminazione, bullismo e cyberbullismo. Ora riprende le attività di sportello di prima accoglienza e ascolto da lunedì. Il servizio è stato presentato ieri nella sede di Arcigay in via Ripagrande, presenti Manuela Macario, Responsabile del Centro, Angela Alvisi e Valeria Ruggeri, rispettivamente presidente e operatrice sociale del Centro donna giustizia, Alessandra Frenza operatrice sociale e coordinatrice del Centro ascolto uomini maltrattanti. Il Centro offre supporto legale, psicologico, lavorativo, orientamento ai servizi sociosanitari e all’autonomia abitativa, grazie al partenariato con il Centro donna giustizia e il Centro ascolto uomini maltrattanti. Attivi percorsi integrati per donne lesbiche vittime di violenza e tra le novità, lo sportello dedicato agli uomini vittime di violenza da partner dello stesso sesso, un unicum in Italia.

Presente uno sportello medico di consulenza e orientamento, mentre è già partito il gruppo di auto mutuo aiuto e socializzazione rivolto alle persone transgender under 29, moderato da una professionista del Cad. Altra novità la presenza di mediatrici e mediatori culturali per le persone straniere. Nei prossimi mesi il progetto del Cad estenderà le attività di sportello a Cento, Argenta, Comacchio e Codigoro. L’ampliamento dei servizi è possibile grazie ai fondi statali messi a disposizione dalla presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le Pari opportunità -Unar che ha valutato positivamente la proposta progettuale proposta da Arcigay Ferrara capofila e Cdg e Cam partner del progetto. "Grazie a questo nuovo partenariato il Cad è oggi un punto di riferimento riconosciuto in grado di dare supporto e strumenti a chi vive situazioni di discriminazione e fragilità troppo spesso invisibili – ha spiegato Macario –. La collaborazione con tutte le istituzioni e le altre realtà del terzo settore ci permette di costruire percorsi personalizzati che offrano reale supporto e tutela alla persona, grazie alla professionalità di professioniste specializzate". Per accedere al Cad ci si può presentare agli sportelli di via Ripagrande 12 il lunedì (17– 20), il martedì e giovedì (15–18) e il venerdì (10–13).

Mario Tosatti