Lo sportello stranieri apre in Comune

Da oggi sarà a disposizione un nuovo servizio a Ostellato. Aprirà infatti in municipio lo sportello stranieri: fornirà consulenza e assistenza per le problematiche relative all’ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini provenienti da tutti i Paesi esteri. Sarà a disposizione il martedì su appuntamento dalle ore 13.30 alle 17; per ulteriori informazioni rivolgersi telefonicamente al 340-2397754. "Rispetto ad altre realtà dell’Unione dei comuni Valli e Delizie, a Ostellato la presenza degli stranieri è abbastanza contenuta – spiega il sindaco Elena Rossi – Abbiamo una discreta comunità albanese e romena, perfettamente integrata peraltro. Fa eccezione per il numero San Giovanni, la frazione più grande e con l’area industriale più importante del Delta del Po. In particolare c’è una comunità numerosa di pachistani, sono soprattutto immigrati che lavorano nella Fri-El, azienda leader in Italia nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, un partner competente, affidabile ed orientato al futuro. A San Giovanni il gruppo possiede due centrali di biogas e qui ha costruito tra il 2016 e 2017 due moduli di 5,5 Ha ognuno (11 ettari totali). La struttura costruita in ferro-vetro risulta essere l’unica in Italia per le produzioni orticole, soprattutto di coltivazione idroponica di pomodori in serra". Un servizio diffuso in tanti Comuni con l’obiettivo di creare una vera integrazione e di dare supporto agli stranieri che con buona volontà hanno scelto l’Italia.

Franco Vanini