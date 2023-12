"Lo sposino che aiuta un povero senza casa"

"Mentre si accendono le luci di Natale e l’albero davanti la Cattedrale sento tanto buio e freddo attorno e dentro di me. Penso alle situazioni di guerra che ormai ci assediano e alle notizie sconfortanti circa le povertà che per me non è solo statistica ma richieste costanti di accoglienza, di aiuto per alimenti o per le bollette o addirittura per giovani che non sono capaci di orientarsi in questo mondo considerato complicato e ostico. Stamattina ricevo una telefonata: - Sono un giovane qui davanti ad una Chiesa e ho trovato un uomo che non sa dove andare a dormire.... Lo può aiutare per favore? Mi ha dato il suo numero il prete della parrocchia. E’ la festa dell’Immacolata ed è tutto chiuso. Telefono Jean del dormitorio di Villa Albertina e gli dico di accogliere quel signore senza casa. Lo conosciamo già e forse non andrà perchè in realtà forse desiderava solo qualche soldo. Prima di riagganciare il giovane mi dice una cosa che mi lascia di sasso: - Devo mettere giù perché sono qui davanti la Chiesa che sto aspettando la mia fidanzata per sposarmi! Dunque uno sposino che nel giorno del suo matrimonio si preoccupa di un poveretto senza tetto! gli faccio gli auguri; non so chi sia, gli dico di baciare la sposa per noi tutti. Ieri sera sono andato al Recital di Cristicchi. Franciscus. Ho portato a casa questo messaggio: Veramente il mondo di Francesco d’Assisi era tenebroso come quello di oggi. Il Poverello non fu ascoltato e seguito nel desiderio di seguire il Vangelo senza sconti. Sembrava che il buio potesse sconfiggere quella luce sfolgorante che lo aveva attratto e trasformato. Eppure lui fino all’ultimo respiro ha resistito e ancora oggi è amato ed è una sfida per tutti noi. Anche noi, ci invita Cristicchi, seppr siamo una piccola lampada, possiamo far luce e illuminare questo mondo intessendo relazioni buone e gioiose, guardanto gli altri come fratelli e gli animali e la natura come creato ospitale e da custodire. Vorrei che queste semplici cose fossero anche il messaggio e l’augurio che ci avvicina al Natale che parla questo linguaggio semplice della luce che squarcia le tenebre dell’indifferenza e apre ancora alla speranza. Non serve stordire con luci e luci ed effetti speciali la nostra città per nascondere la fatica degli ultimi, piuttosto con lampade accese cerchiamo di illuminare la via che insieme, da fratelli, dobbiamo percorrere".

Don Domenico Bedin