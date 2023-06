"Lo spostamento dell’automedica? Altro che taglio, i servizi crescono"

La Direzione medica dell’Azienda Usl di Ferrara, che parteciperà all’incontro della Commissione sanità del 28 giugno a Copparo, interviene sul tema della riorganizzazione delle ambulanze sul territorio provinciale che prenderà il via il prossimo 3 luglio, e risponde alle dichiarazioni del sindaco Fabrizio Pagnoni, che ha ribadito la propria contrarietà allo spostamento dell’automedica e al "continuo depauperamento dei servizi sul territorio". "Va in primo luogo ribadita l’indispensabilità di attuare in tempi rapidi alcune riorganizzazioni per continuare a garantire adeguatamente i turni dei pronto soccorso e dei servizi dell’Emergenza urgenza – spiegano dalla Direzione dell’Ausl -. In questo senso, la revisione delle postazioni del 118 sul territorio provinciale, comprendente lo spostamento dell’automedica di stanza a Copparo su Cona con parametri che si collocano all’interno dei protocolli previsti per garantire la tempistica degli interventi e con un rapporto tra mezzi e popolazione superiore a quello medio regionale. Ma va nella stessa direzione anche la riorganizzazione della Continuità Assistenziale, grazie alla quale si potranno triplicare le ore effettive di ambulatorio dei medici che vi operano". Rispetto ai servizi sul territorio del Copparese, dalla Direzione viene ricordato che nello scorso mese di aprile è stata attivata a Copparo una cellula di Infermiere di Famiglia e di comunità. Inoltre, viene riportato come la Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’ sia stata la prima in provincia di Ferrara in cui è stato sperimentato un progetto di telemedicina, e l’entrata in operatività dal 3 luglio del nuovo Centro di assistenza all’urgenza (CAU) "che sarà attivo 12 ore al giorno 7 giorni su 7". Poi, vengono citati i lavori strutturali in corso alla Casa della Salute, e le precedenti opere realizzate come la nuova sede per la distribuzione farmaci.

Valerio Franzoni