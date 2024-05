"Lo stalinismo, il Pci e i ’compagni che sbagliano’"

Caro Carlino,

Massimo Carlotti ripete l’intervento apparso il giorno prima di Bruno Cavalieri. Sgombriamo il campo dall’unico tema che interessa ai miei interlocutori. Non ho mai difeso lo stalinismo, sia quello tragico dispiegatosi in Urss (gulag, regime autoritario), sia quello condiviso dai vari partiti comunisti per troppi anni, Pci compreso. Ma ciò non c’entra nulla con il tema originario di questo confronto: i partigiani comunisti, la Resistenza, la costruzione della democrazia in Italia. A questo punto, per non appesantire questo confronto, mi limito a svolgere tre considerazioni. 1) Carlotti chiede di raccontare la storia per intero. Sono d’accordo. Com’era l’Italia alla vigilia dell’inizio della Resistenza? Vent’anni di dittatura fascista feroce; l’alleanza con i nazisti che portò alle famigerate leggi anti-ebraiche del 1938 e ad una guerra mondiale devastante; il trauma e la vergogna di un’intera classe dirigente in fuga (l’8 settembre 1943).

Insomma, tutto un paese lasciato solo e alle prese con un interrogativo angoscioso sul suo destino come nazione. Bisognava riscattare l’onore dell’Italia, riconquistare la libertà con il proprio sangue senza aspettare lo straniero, impedire che il governo del paese tornasse nelle mani di chi lo aveva tradito e portato nel baratro. Chi assolse a questo compito? La Resistenza e all’interno del suo moto unitario, i partigiani comunisti. Una pervicace volontà manichea e propagandistica vuole trasformare una delle pagine più belle della storia nazionale all’esecuzione di un ordine di Stalin? Ma via, siamo seri! Non è la sede per discutere sulla storia del Pci, ma ridurla ad un gruppo di ‘servi di Mosca’ è una caricatura grottesca che falsifica la storia reale e immeschinisce chi la propone. 2) Massimo Carlotti dice un’infamia e scrive un falso. L’infamia: mettere sullo stesso piano i nazi-fascisti di Salò responsabili di crimini orrendi, e i partigiani comunisti che insieme alle altre formazioni partigiane combattevano e morivano per salvare l’Italia dalla vergogna del fascismo e dagli occupanti nazisti. Il falso: non è vero che il Pci iniziò la lotta al terrorismo rosso solo dopo l’assassinio di Guido Rossa. Né c’è mai stato dirigente del Pci che abbia definito i brigatisti ‘compagni che sbagliano’. 3) La storia dei partiti è sempre storia delle generazioni che ne hanno fatto parte. La mia generazione entrata nel Pci è quella del 1968, non quella degli anni della ‘guerra fredda’, o dello stalinismo. Mi sono iscritto al Pci che sosteneva la “Primavera di Praga” e non al Pci che approvava la repressione della rivolta ungherese del 1956. Era il Pci della segreteria di Enrico Berlinguer che definì la democrazia un valore universale.

Colgo l’occasione per ringraziare Cristiano Bendin e la redazione di questo giornale per lo spazio di libero confronto che garantiscono ogni giorno. Sta poi a chi partecipa sapere distinguere la peculiarità delle sedi in cui si interviene. Un quotidiano non può trasformarsi in un ‘seminario di storia dell’età contemporanea’. Per questo esistono gli Istituti di ricerca storica. Saluto cordialmente la redazione

Fiorenzo Baratelli