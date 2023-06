Lo stand bavarese devolve 3mila euro alla parrocchia

La città di Dillingen, gemellata con Bondeno, con il suo stand di prodotti tipici bavaresi alla Fiera, si è contraddistinta ancora una volta per la solidarietà. In tre giorni di permanenza alla Fiera di Giugno, lo stand tedesco ha raccolto ben 3207 euro, interamente devoluti alla Parrocchia Natività di Maria di Bondeno per la ristrutturazione del Centro Parrocchiale per le Attività (Cpa) fortemente colpito dal sisma. "I nostri "gemelli" di Dillingen sono una vera e propria garanzia – commenta entusiasta il sindaco, Simone Saletti –, non solo per la nobile beneficenza che con costanza portano avanti verso la nostra comunità, ma anche perché con il loro stand sono in grado di far trascorrere piacevoli momenti di socialità e divertimento a un numero elevatissimo di bondenesi. Una volta ristrutturato, il Cpa diventerà una sala teatrale in pieno centro storico da ben duecento posti a sedere. In altre parole, un luogo della cultura e della comunità". La somma è stata consegnata all’interno della Parrocchia alla presenza del sindaco Saletti, del parroco di Bondeno, don Andrea Pesci.