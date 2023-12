Lo stendardo della prima promozione in serie A acquistato da una dozzina di appassionati spallini

Natale dei meno felici, per i tifosi della Spal, catapultati negli ultimi 4 anni dalla serie A agli ultimi posti in C. Ma al di fuori dell’attualità, c’è ancora posto per qualche favoletta sotto l’albero biancazzurro. Quella di fine 2023 suona così. Prima di diventare un cliente fisso dell’Europa di Corso Giovecca, Paolo Mazza era come è noto ai meno giovani un habitué del Caffè FIS, che si trovava sino al 1962 sotto i portici di Corso Martiri, accanto alla Farmacia Navarra. Per capirsi, era il bar in cui Gino Cervi siede - prima da fascista e nel finale da “convertito” democratico - assieme ai suoi compari nel film “La lunga notte del ‘43” di Florestano Vancini. E quando la Spal salì per la prima volta in serie A nell’estate del 1951, si prestò volentieri, su richiesta dei gestori del locale, a far autografare a tutti i giocatori, allenatori e dirigenti lo stendardo celebrativo dell’impresa, che portava stampata la classifica di quel campionato.

Tra alterne vicende, il cimelio biancazzurro rigorosamente d’epoca e oggi introvabile, soprattutto con tanto di firme, è riemerso. Chi ne era in possesso era disponibile a cederlo dietro compenso.

Così, in occasione di una cena natalizia tra tifosi della Spal, una dozzina di appassionatissimi hanno deciso di acquistare in solido il fantastico bandierone, pur di non vederlo sparire chissà dove. La colletta ha dato esiti positivi, e col ricavato i 12 hanno potuto soddisfare le richieste economiche dei legittimi proprietari ed entrare in proprietà collettiva dello stendardo del cuore, che ha già debuttato nei giorni scorsi a Tresigallo nell’ufficio di uno di loro, e al quale si spera di trovare nel tempo la migliore collocazione. Bennike, Bulent, Bugatti, Fontanesi, Nesti, capitan Emiliani e compagni sono così ancora tra noi una volta di più. Ed è curioso notare come la maggior parte di loro si firmasse ancora col cognome davanti al nome come oggi non usa più: i calciatori di oggi sono più colti e son solo cambiati i costumi?