Lo stilista condannato. Maxi evasione fiscale, ora la confisca milionaria

Dopo la condanna arriva la confisca dei beni. E non stiamo parlando di spiccioli. La guardia di finanza, a seguito della sentenza definitiva di condanna nei confronti dello stilista Walter Steiger, noto soprattutto per essere l’ideatore di scarpe indossate e apprezzate da molti vip, ha messo nel mirino immobili per un valore complessivo di quasi due milioni di euro (1,9 per essere esatti). In particolare, i militari del comando di via Palestro hanno eseguito il provvedimento di confisca di un’abitazione di pregio, di tre appartamenti e sei box in città, mentre tra Bologna e Campobasso hanno messo nel mirino due case, un magazzino e due unità immobiliati abitative. Tutti beni passati ora in via definitiva al patrimonio dello Stato.

L’impianto accusatorio che ha portato alla condanna definitiva dello stilista (un anno e un mese con la condizionale) si basa sugli esiti di una verifica fiscale condotta dalle fiamme gialle estensi che, nel corso dei controlli, avevano rilevato che Steiger, pur risiedendo all’estero, aveva stabilito a Ferrara il domicilio e la propria attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta oggetto del controllo (si parla degli anni che vanno dal 2012 al 2015). Al termine degli accertamenti è dunque emerso che lo stilista, pur essendo obbligato a dichiarare i propri redditi in Italia per le ragioni accennate sopra, non lo ha fatto, evadendo perciò una somma pari a quella oggetto della confisca eseguita in questi giorni.

Quello di Steiger, 83 anni, è un nome di peso nel mondo patinato della moda. Le sue scarpe le hanno indossate Lady D e Mary Quant, l’inventrice della minigonna. Le ha fotografate Helmut Newton, le ha pubblicate Vogue e le ha volute Antonioni per ‘Blow Up’. Il suo lavoro, tra le altre cose, fu anche al centro di un servizio pubblicato su queste colonne. Ma a Ferrara, l’83enne era noto anche il lungo e articolato processo che lo ha visto imputato per quei guadagni mai dichiarati al fisco. Evasione sempre respinta dalla difesa dello stilista, sostenuta dall’avvocato Paolo Scaglianti, secondo cui né gli affari né gli affetti di Steiger erano riconducibili al nostro Paese. "Lui è cittadino svizzero – aveva spiegato a più riprese il legale durante il processo – e il cuore del suo business è tra Parigi, Ginevra e New York". Una tesi che però non ha convinto il giudice Alessandra Martinelli. Nell’ottobre del 2021 il tribunale di Ferrara lo ha infatti condannato a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa). Lo stilista aveva poi impugnato in Appello e i giudici bolognesi hanno ridotto la pena a un anno e un mese (sempre pena sospesa), ‘tagliando’ anche il valore del sequestro disposto in prima battuta. L’ultimo passo è stato in Cassazione. Gli ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso rendendo così definitivo il pronunciamento dell’Appello.

Nel motivare la sentenza, i giudici della Suprema corte hanno ribadito come tutti gli elementi portino a collocare la vita e gli interessi dell’artista svizzero in Italia e in particolare nella città estense. "Steiger – si legge nella sentenza – doveva essere ritenuto residente in Italia, con ogni conseguenza in termini fiscali". Entrando nel dettaglio degli aspetti a riprova di questa tesi, la terza sezione penale della Cassazione elenca "la dimora abituale a Ferrara, la presenza di uno studio di design nella stessa città e di una casa estiva e l’avvenuta stipula di contratti relativi alle utenze domestiche riguardo alle quali venivano registrati consumi annui espressivi della costante presenza". Insomma, Ferrara era la sua "dimora abituale" e l’Italia era il Paese in cui avrebbe dovuto pagare le tasse.

