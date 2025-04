"Lo stop al biometano?. È merito del Comune"

"Resto stupito dalle dichiarazioni rese dal consigliere regionale Paolo Calvano e dal Partito Democratico sul tema delle centrali a biogas e biometano nella nostra provincia. È bene ricordare allo stesso Calvano che se oggi esistono diversi impianti autorizzati sul nostro territorio, è proprio grazie alle scelte e alle autorizzazioni rilasciate da Arpae – istituto regionale – e da amministrazioni comunali all’epoca governate dal centrosinistra. È quindi singolare che oggi, a distanza di anni, il PD si accorga improvvisamente di quanto le politiche da loro stessi promosse fossero discutibili, se non dannose". Così il sindaco di Viragano Davide Bergamini commenta la presa di posizione del consigliere regionale dem sul ritiro della richiesta di autorizzazione all’impianto a biometano. E ancora: "Forse oggi Calvano – prosegue Bergamini – ha finalmente compreso che la linea politica del Pd sui territori è stata sbagliata. Ce lo auguriamo. Potrebbe magari parlarne con il presidente De Pascale e magari prendere le distanze pubblicamente da quanto portato avanti dal suo predecessore. Calvano, nel suo intervento, dimentica però un passaggio fondamentale: a differenza di altri, la nostra amministrazione è stata tra le prime a deliberare in giunta un parere contrario al progetto, atto che si è rivelato utile nel procedimento di diniego dell’autorizzazione. Non è sicuramente con una foto di circostanza insieme a qualche cittadino che si tutelano i territori. Le autorizzazioni, come Calvano ben sa, vengono rilasciate da Arpae dopo l’analisi tecnica della documentazione. Documentazione che si è rivelata carente anche grazie al puntuale lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico comunale, che ha evidenziato con precisione tutte le criticità del caso". Bergamini boccia le manifestazioni: "Non sono stati certo i sit-in o le iniziative strumentali organizzate da alcune opposizioni locali a fermare il progetto, proprio quando avevamo già espresso un parere contrario all’ insediamento ma la forza degli atti ufficiali presentate dalle amministrazioni locali e dalle richieste degli enti". A proposito di opposizione, la consigliera Agnese De Michele Maggiori commenta lo stop all’impianto: "Il recente temporaneo ritiro della richiesta da parte dell’azienda BMET18 di costruire un nuovo impianto in via Catena a Fondo Reno non ci fa abbassare la guardi. Dobbiamo continuare a monitorare la situazione e a intervenire con fermezza, presentando ad Arpae le opportune osservazioni. Invito anche a mantenere alta l’attenzione riguardo all’impatto ambientale degli impianti di biometano nel territorio di Vigarano".

Claudia Fortini