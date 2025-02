"Lo stop al punto nascite? Scelta politica"

"Il punto nascite di Cento chiuso tra bugie e silenzi". E’ la voce di Marco Gallerani, del gruppo Cittadini Uniti in Soccorso al Pronto Soccorso, dopo le parole dell’assessore regionale Fabi che non lasciano scampo e le dichiarazioni del sindaco Edoardo Accorsi, che parla di sospensione del servizio nel 2023 per mancanza di personale.

"Tirano in ballo la sicurezza per giustificare una posizione politica che è quella di concentrare nei grandi centri ospedalieri i punti nascita – dice Gallerani –, una situazione che è stata creata nel corso degli anni e che ha portato l’Emilia Romagna ad avere il più basso numero di punti nascita di tutte le regioni del settentrione: solo 18. Ed è intollerabile che nella provincia di Ferrara, da Cento al mare, ci sia solo Cona". Ed entra nei numeri. "A Cento il calo dei parti è stato del 70% negli ultimi dieci anni. Da una relazione presentata alla Commissione comunale ospedale in aprile, uno studio del 2023 che ha incrociato i dati ha presentato su Cento e territori limitrofi il numero di oltre 1100 nascite – dice –; è dunque una motivazione politica la chiusura di Cento. Le persone hanno avuto indicazioni di recarsi a Cona, dove c’è il reparto di neonatologia, che a Cento non c’era e che non c’è mai stato neanche quando aveva 800 parti all’anno".

E la politica. "Tragico è che le istituzioni comunali invece di lottare in difesa dell’ospedale seguano la posizione politica regionale. Da quando c’è questa amministrazione i dati portano a un depotenziamento, con chiusura dei posti letto, giustificando tutte le posizioni prese dall’Asl. Non sto dicendo che le chiusure siano state volute dal sindaco, ma che si sono fatte perché non ha reagito in maniera forte e determinata, per non scontrarsi con la posizione politica regionale". E torna sul punto nascita. "Sospeso e probabilmente chiuso in maniera definitiva per mancanza di personale, il che è una contraddizione. Avevamo 14 ostetriche, hanno trasferito il personale e adesso vengono a dire che mancano? La Regione doveva dire in campagna elettorale quali erano le intenzioni, avere il coraggio di andare davanti all’elettorato e dire che volevano chiudere i punti nascita e non riaprire quelli sospesi periferici, e non due mesi dopo la vittoria".

Le intenzioni. "La situazione è deprimente – aggiunge Gallerani – sia dal punto di vista del comportamento politico regionale e centese, ma anche perchè le persone hanno bisogno di cure, sia un parto o qualsiasi altra cosa. Ci dovrebbe essere una sollevazione popolare davanti a tutto ciò, perchè tutti ne hanno responsabilità. Sono insopportabili le coperture politiche e questa narrazione che non fa altro che oscurare la realtà, che è quella di una popolazione che va incontro a esigenze della sanità sempre più grandi e dà risposte che sono sempre più deboli. Guardando Cento, in consiglio comunale hanno votato all’unanimità una commissione che andasse in Regione a parlare della situazione, ma non ci sono mai andati perché il sindaco o chi per lui, ha fatto in modo che non si andasse. Noi continuiamo con l’impegno che ci siamo presi davanti a tutti quelli che sono venuti alla manifestazione alla Rocca due anni fa, di informare e sollevare le questioni – conclude –. Siamo con mille orecchie tese e non escludiamo mai una mobilitazione, per dare atto di una situazione che è sempre più preoccupante".

Laura Guerra