Lo storico ’Chi cerca trova’ chiude dopo settant’anni

PORTOMAGGIORE

Il mondo del commercio portuense si sta impoverendo sempre più. Va in questa direzione l’annuncio delle due titolari, Anna Gnudi e Manuela Tagliati, di chiudere "Chi cerca trova", in via Martiri della Libertà, da settant’anni punto di riferimento di generazioni di scolari e di clienti, soprattutto donne. Un negozio storico, aperto nel dopoguerra dalla mitica "Sana", come tutti chiamavano familiarmente Violetta Zappaterra. La collocazione era strategica, davanti alla sede di via Roma delle scuole medie e a due passi dall’altra sede, quella di via Fiume. Dalla "Sana" si andava per l’acquisto di penne e quaderni, libri di testo, materiale per le lezioni d’arte, ma anche tanto altro: dai giocattoli alla merceria, giochi e profumeria. Poi i due plessi scolastici furono chiusi, costruita una sede unica, moderna e funzionale in via Padova, vicino al campus scolastico di via Valmolino.

Le due scuole sono state riconvertite: quella di via Fiume è diventata la sede polivalente del mondo del volontariato, mentre quella di via Roma sarà riconvertita in appartamenti popolari grazie ai fondi del Pnrr, 2,6 milioni per realizzare cinque alloggi, un progetto contestate dalle opposizioni per il costo dell’operazione, senz’altro utile per ampliare il patrimonio immobiliare comunale.

"Chi cerca trova" ne ha risentito, come pure della cervellotica rivoluzione viaria, con la costruzione di una rotatoria e l’introduzione del senso unico. Le due commercianti rappresentano la seconda generazione alla guida dello storico negozio. "E’ arrivato il momento di dire basta. Siamo subentrate all’inizio del 1992 – ricorda Anna Gnudi, 76 anni – dopo anni di splendore e trentatré anni ininterrotti di attività sono arrivati anni duri, in cui è difficile tirare avanti sotto i colpi del commercio online, dei supermercati, non ultimo la burocrazia asfissiante e la pressione fiscale opprimente". "In poche parole: il commercio è in crisi – interviene Manuela Tagliati, 54 anni – Finora ci siamo barcamenate, adesso ha colpito anche noi. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati vicino, clienti affezionati che ci dimostrano vicinanza e commozione. Dal 1° febbraio comincerà la svendita fino all’esaurimento della merce. Spero ci sia qualcuno intenzionato a rilevare l’attività, altrimenti il negozio inevitabilmente è destinato alla chiusura definitiva".

Franco Vanini