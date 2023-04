Lo strappo comacchiese e scenari futuri

di Cristiano

Bendin

Una fibrillazione, quindi, che non sorprende. Come non sorprende l’intraprendenza di Fratelli d’Italia che, forte dei voti presi alle ultime elezioni, non nasconde di gradire poco

(o niente) il sindaco e la vice comacchiesi e di voler pesare nei futuri assetti amministrativi dei paesi dove si voterà, a partire dal capoluogo. Un’aspirazione legittima. Solo un dubbio: a forza di strappi e veti, non è che va a finire come a Cento e Portomaggiore? La storia insegna che si vince aggregando, non dividendo.

Se Atene - pur forte nei sondaggi - piange, Sparta non ride. Il Partito Democratico, che ha inaugurato la stagione dei meme sui social superando perfino la Lega ma che, per fortuna, sta tornando in mezzo ai cittadini (riunioni di circoli, incontri nelle frazioni eccetera), è nel pieno di una trasformazione genetica.

Si tratta infatti di allineare un partito, che a livello provinciale aveva espresso una preferenza netta per Bonaccini, alla nuova leadership di Elly Schlein (prima nel capoluogo). Il che significa, in prospettiva, anche un adeguamento (se non un cambio) della governance locale e la scelta di un candidato (o candidata) sindacoa per il 2024 che sia quantomeno gradito a una segretaria nazionale giovane, ambientalista e molto impegnata sul fronte dei diritti civili. Ne vedremo delle belle.