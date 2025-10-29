Lo stress fuori dalla porta. Yoga e medicina culinaria: "L’arte sul muro, una cura"

Nei prossimi mesi partirà anche un progetto con il Navarra Vergani per lanciare un corso di cucina che coinvolga gli studenti di Unife. Si chiama medicina culinaria. Che fornelli e ricette facciano rilassare (non tutti) si sapeva. L’ateneo fa un passo avanti, tra pentole, segreti del palato e prodotti doc per riuscire a scacciare lo stress. Pochi mesi è l’istituto alberghiero guidato da Massimiliano Urbinati aprirà le porte agli universitari, incontro tra generazioni e chef in erba. Non solo in cucina si recupera il sapore della vita. L’altro toccasana è l’arte.

Alessandro Tagliati è il presidente dell’associazione Campus Delta, 45 soci con un’età media inferiore ai 35 anni. La sede è a Tresigallo – paese metafisico – si occupano di formazione, disabilità, eventi e cultura, con particolare attenzione alla costruzione di progetti partecipativi e inclusivi. Al suo fianco, il vicepresidente, è Saverio Ansaloni. Grazie a loro l’università si colora di street art. "Gli studenti saranno protagonisti di un progetto unico", dice, senza nascondere l’orgoglio. Si chiama Urban Art x Unife, promosso da Campus Delta in collaborazione con Theremin Srl Impresa Sociale. La cornice è quella di Prisma 2, la stretta di mano con Unife. "Il laboratorio di street art sarà guidato dall’artista Riccardo Buonafede – precisa Tagliati –. Ha già riscosso un grande interesse". Otre quaranta iscritti, venti partecipanti ai primi due incontri di progettazione. "Un risultato – riprende – che testimonia il desiderio degli studenti di lasciare un segno tangibile nei luoghi che vivono ogni giorno, utilizzando l’arte come mezzo di espressione e partecipazione". I muri? Sono due. Uno nella segreteria didattica in via Saragat, punto di passaggio e incontro quotidiano per studenti e personale. L’altro, il magazzino scorte del polo scientifico tecnologico, punto di riferimento per il giardino del dipartimento di ingegneria.

Il percorso prevede nove incontri laboratoriali, supportati da tutor, materiali tecnici e documentazione fotografica e video. A dare il via al progetto è stato un aperitivo musicale, che ha presentato alla comunità universitaria l’iniziativa e i suoi obiettivi. Alla fine dei lavori ci sarà una festa davanti ai murales. L’evento celebrerà l’opera corale e darà voce ai protagonisti, gli studenti che tra colori e bombolette scopriranno il mondo dell’arte in parete e faranno qualche passo avanti per ritrovare fiducia in sé stessi, la grinta per affrontare libri ed esami, la vita. L’intervento artistico punta alla valorizzazione degli spazi universitari, luoghi di passaggio che diventano identità, l’arte un linguaggio che unisce. Non solo i colori creano benessere. Si calcola che lo sport (praticato dal 53,1%) e una sufficiente durata del sonno notturno (almeno 7 ore) siano fattori cruciali. In questo cammino per intercettare le le fasce più vulnerabili (i languishing, gli studenti con dsa). Per ritrovare la strada.

Mario Bovenzi