"Lo sviluppo passa dal rilancio del territorio"

È cominciata la corsa verso le elezioni comunali 2024 a Copparo. Attraverso una nota Enrico Bassi, attuale capogruppo consiliare del Partito Democratico ed ex assessore al Bilancio nella giunta Rossi, ha annunciato la propria candidatura a sindaco. "In questi mesi – spiega – ho avuto la possibilità e soprattutto la grande fortuna di ascoltare molte persone. Con tante ho avuto e sto avendo l’occasione di un vero e proprio confronto, anche partendo da idee politiche molto distanti, su quale sia il modo di rilanciare il nostro territorio. La cosa mi appassiona e affascina moltissimo. Sto toccando con mano quanto sia diffusa la voglia di migliorare e costruire un futuro ‘solido’ per Copparo e le sue Frazioni. Da tempo penso che sia finita la stagione in cui partiti e persone, a ogni scadenza elettorale, mettono davanti a tutto calcoli e spartizioni di convenienza, distanti dai bisogni e anche dalle teste delle persone che vivono in una comunità. È per questa ragione che immagino i prossimi mesi, quelli che ci avvicinano alle elezioni comunali del 2024, non come una competizione tra ambizioni personali, ma come un’occasione per aggregare, condividere, unire, entusiasmare, recuperare senso di appartenenza e costruire una prospettiva, insieme a tutti coloro che lo vorranno". È questo lo spirito con cui ha deciso di mettersi a disposizione come candidato sindaco di Copparo, "per un progetto inclusivo, che crei occasioni di confronto e abbia come obiettivo quello di formulare una proposta politica al servizio di Copparo e dei suoi cittadini – specifica –: una proposta necessariamente progressista, che guardi al domani e a tutte le generazioni, capace di sviluppare connessioni e di non lasciare indietro nessuno". Bassi si dice grato di poter contare sulla fiducia del Partito Democratico di Copparo: "Intendo questo come un punto di partenza, e non di arrivo – prosegue l’aspirante primo cittadino –, poiché per la portata delle sfide che abbiamo di fronte e le opportunità che Copparo merita, c’è bisogno di una squadra ampia, che parta da radici salde ma che possa andare al di là di una singola forza politica. I nodi sono arrivati al pettine, e le elezioni del 2024 saranno il momento per decidere che tipo di comunità vogliamo essere nel prossimo futuro". In conclusione, Bassi promette massimo impegno per essere all’altezza del compito, "e soprattutto per meritare la fiducia e la generosità che tante persone mi stanno consegnando".

Valerio Franzoni