Lo vedono mentre vende droga. Tenta di fuggire, subito preso

Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri del Nucleo investigativo di Ferrara hanno arrestato un giovane spacciatore. Il blitz è scattato nel corso di un’attività finalizzata a contrastare lo spaccio di droga, business controllato in alcune zone centrali della città da stranieri reclutati da organizzazioni criminali emerse nelle numerose inchieste degli scorsi anni. I militari hanno riconosciuto in via Bologna un 29enne straniero già arrestato lo scorso anno per reati legati agli stupefacenti.

L’atteggiamento del giovane ha subito attirato l’attenzione degli investigatori perché lo stesso, dopo avere controllato il proprio smartphone come se avesse ricevuto un messaggio, è stato avvicinato da una ragazza. Dopo essersi scambiati qualcosa, i due si sono separati velocemente in direzioni opposte. Intuito un probabile passaggio di droga, i carabinieri hanno subito fermato la ragazza che teneva ancora in pugno due dosi di cocaina e, subito dopo, lo spacciatore il quale, dopo aver tentato di scappare a piedi, è stato raggiunto e bloccato.

Il 29enne, trovato con una banconota da cinquanta euro provendo delle dosi appena vendute, è stato arrestato in flagranza. Al termine degli accertamenti, il ragazzo – già noto alle forze dell’ordine e in regola con il permesso di soggiorno – è stato rimesso in libertà in attesa di processo come disposto dal pubblico ministero di turno.