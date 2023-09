Lo zaino ’sospeso’ Quaderni e penne donati agli alunni in difficoltà "Così possono studiare"

di Mario Bovenzi

Si chiama caffè sospeso ed è un po’ il cuore di Napoli. Si entra nel bar e si scopre che una tazzina fumante, nell’aria l’aroma della solidarietà, è lì che attende al bancone. E non solo se in tasca non hai soldi per permettertelo. Il caffè sospeso – un’abitudine solidale e filantropica – viene pagato anche ad un amico. Da ’Na’ tazzulella e’ cafè’ – così cantava strascicante Pino Daniele – allo zaino sospeso il passo non è proprio breve.

Ma c’è qualcuno che alla fine ci ha pensato, idea e buon cuore sotto il peso del caro-vita che svuota il portafoglio delle famiglie. Così pennarelli colorati e quaderni, diari e matite, astucci e gomme in questi giorni vengono comprati e lasciati – ’sospesi’ – appunto da chi ha un po’ di buon cuore e pensa alle famiglie che quasi si vendono la camicia per pagare gli studi ai figli. E che prezzi. "Veramente una buona idea", dice entusiasta l’assessore Dorota Kusiak, con deleghe a pubblica istruzione e formazione, pari opportunità, politiche familiari. Un progetto – lo zaino sospeso – che è nato grazie alla stretta di mano tra il Comune e il Lions Club Ferrara Ducale. Ormai da alcuni giorni nelle cartolerie che aderiscono è apparsa una scatola di cartone, di un bel blu. Lì si potrà lasciare il materiale di cancelleria che poi gli stessi Lions verranno a ritirare per donarlo a chi deve tirare la cinghia per far andare i figli a scuola. Dice ancora Kusiak: "Nei prossimi giorni andrò a visitare le cartolerie che aderiscono, è un’iniziativa che sosteniamo con forza. Come Comune certo e anche personalmente. Un’iniziativa che, con un piccolo gesto, porta il sorriso ad un bimbo. Il progetto rappresenta un grande aiuto per le famiglie meno abbienti specialmente in un periodo di crisi come quello attuale". L’idea del service ‘Zaino sospeso’ nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose del territorio ad affrontare in un momento storico di difficoltà economiche le spese per acquistare il materiale scolastico.

Il progetto del Distretto Lions 108Tb è portato avanti da tutti i club della zona. Hanno detto presente il Lions Ferrara Host, Ferrara Ducale, Ferrara Estense, Ferrara Diamanti, Santa Maria Maddalena Alto Polesine e Bondeno. Nei punti di raccolta – cartolibrerie, librerie, negozi di articoli di cancelleria – ci sono i contenitori per la raccolta del materiale scolastico. E’ possibile lasciare ’in sospeso’ articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari. Anche usati purché in buone condizioni. All’ingresso dei negozi e sul contenitore sono elencati gli articoli da mettere facendo ricorso al borsellino e al cuore. Basta acquistare il materiale da donare alle famiglie che ormai a fine mese non arrivano più. Poi scenderà in campo l’esercito dei Lions che entrà nei punti di raccolta per ritirare gli articoli da consegnare alle famiglie. Arriva, in calce a questa bella storia, il tempo dei ringraziamenti e dei titoli di coda. Lions Club fa un plauso al Comune per il patrocinio, alle cartolerie che si sono fatte avanti e a tutte le famiglie che, con il loro contributo, potranno dare un po’ di gioia a bimbi meno fortunati. "È un progetto – sottolinea ancora Kusiak – che permette alle famiglie in difficoltà di far studiare i figli con un corredo scolastico completo. Si garantisce in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti farebbero molta fatica". Perché zaini, quaderni e matite possono a volte diventare un peso a volte insostenibile. Un conto in sospeso.