"L’obiettivo è attrarre i giovani e chi non vota. Saldi nel centrodestra"

La relazione congressuale è perfettamente in linea con lo statuto fondativo del partito, ispirato alla libertà. "Noi siamo un partito nel quale tutti si devono sentire, anche nelle diversità, liberi di esprimersi". Benché "saldamente collocati nel centrodestra" con "le nostre esperienze e la nostra competenza". Francesco Levato, attualmente consigliere comunale di Forza Italia, dall’altro giorno, ne ha assunto la guida a livello comunale. Affiancherà dunque il coordinatore provinciale, Fabrizio Toselli, nel lavoro di riorganizzazione del partito. Accanto a lui, una segreteria composta da una quarantina di persone. L’aspetto più rilevante, in tutto questo, è "la forte presenza di giovani militanti che si sono avvicinati alla politica, proprio grazie a Forza Italia". Dalla sua prospettiva, questo elemento giovanile "rappresenta un valore aggiunto inestimabile: il ponte tra generazioni è un valore aggiunto. Noi più attempati abbiamo la responsabilità di guidare i ragazzi nella costruzione della loro esperienza in politica e non solo".

Insomma, il lavoro da fare nel partito ferrarese è piuttosto importante. A maggior ragione dopo una stagione abbastanza turbolenta, con le dimissioni della predecessora Diletta D’Andrea, alla guida del gruppo consiliare. Levato, comunque, è già proiettato al futuro e non bada a ciò che si lascia alle spalle, pur riconoscendo la necessità di "fare un grande lavoro all’interno del partito, anche sul versante organizzativo oltre che propositivo". A proposito di questo, il medico – che ha un’esperienza politica che affonda radici lontane, ai tempi del Pdl quando era in Consiglio Comunale – ha le idee chiare. "La storia del nostro partito – dice – è molto eloquente: dobbiamo essere in grado di raccogliere l’elettorato moderato e centrista. In particolare, Forza Italia dovrà essere attrattiva in particolare per tutti gli elettori che si sono rifugiati nell’astensionismo. I liberali, i cattolici, coloro che si riconoscono nei valori della libertà, del libero mercato. La platea da catalizzare, è davvero vastissima e il nostro partito è tornato a essere molto attrattivo". Perché, analizza, "le persone, sempre di più, desiderano leadership risolute ma moderate, rifuggono gli estremismi: noi siamo la soluzione ideale". Eppure, qualche tempo fa, proprio Levato optò per un’altra soluzione: aderì ad Azione. "L’ambizione, per lo meno qui a Ferrara – chiude il medico – era quella di costruire un contenitore moderato, che sapesse essere alternativo alla logica bipolaristica e sapesse dialogare di volta in volta con le singole forze politiche. Invece, Azione si è trasformata in qualcos’altro sposando peraltro in maniera del tutto acritica le posizioni del centrosinistra. Per me questo, oltre che altre scelte fatte sul comparto sanitario, è del tutto inaccettabile. Forza Italia è invece la casa dei liberali, come mi ritengo. E, saldamente, è nella maggioranza di centrodestra".