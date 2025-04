"L’obiettivo è il centrodestra unito"

Riunificare il centrodestra in vista della tornata amministrativa del prossimo anno. Rompe gli indugi Area Portuense, la lista civica fondata dall’ex sindaco di Portomaggiore Aurelio Pariali e ora guidata da Alfredo Bolognesi (nella foto). "La segreteria di Area Portuense ritiene che, come primo passo concreto per avviare il lavoro necessario al raggiungimento del successo elettorale, sia necessario costituire un tavolo di coordinamento politico unitario, paritario e permanente, composto dai rappresentanti di tutti e cinque i soggetti politici presenti oggi nel campo del centrodestra e all’opposizione in consiglio comunale, sull’esempio di quanto già avviene a livello provinciale", è la proposta della quarta gamba di Uniti per Portomaggiore, quella civica. I componenti individuati avranno il compito di avviare le attività di confronto sui temi che interessano il governo locale, a partire da quei settori che già in sede di elaborazione dei rispettivi programmi elettorali del 2021 hanno trovato proposte comuni; tali due programmi elettorali rappresenteranno quindi la base su cui costruire ed elaborare la nuova proposta programmatica unitaria da presentare agli elettori. Con l’auspicio che il tavolo di coordinamento possa divenire stabile. "Il nuovo organismo – spiega Alfredo Bolognesi - potrà affidare ai consiglieri comunali in carica il compito di presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni, che potranno essere, previo accordo, a firme congiunte di tutti o di parte degli stessi consiglieri. Ciò al fine di rappresentare agli occhi del nostro elettorato, che il percorso della ricomposizione non solo è avviato, ma produce i suoi effetti già nella seconda parte della legislatura".

f.v.