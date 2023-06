"Locale ad uso gratuito, chiediamo una risposta"

Question time per capire il motivo per cui "il locale di proprietà comunale in piazza Municipale, 11 sia stato concesso ad uso gratuito anziché a canone agevolato all’associazione Butterfly, data la natura prevalentemente commerciale delle attività che si svolgono sino al termine della manifestazione ‘Ferrara Summer Festival’". La richiesta di chiarimenti arriva dal consigliere comunale del Pd, Davide Nanni che – contattato dal Carlino – tiene a fare una premessa: "Non abbiamo nulla contro il Festival, ne contro i concerti chiaramente – spiega il consigliere dem –. I punti da chiarire sono la correttezza e la trasparenza nella spesa dei soldi pubblici. E soprattutto se parliamo di Terzo Settore, che tutto sia in regola". Ed ecco il punto. L’associazione Butterfly "attiva dal 2020 e con sede legale in via Padova 198B – scrive Nanni nel documento – attualmente non risulta iscritta al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" e pertanto non può essere ancora definita a pieno titolo un "ente del Terzo settore", con tutte le agevolazioni e gli obblighi che questo comporta ai sensi della normativa vigente anche in rapporto agli enti locali". Il Regolamento comunale per la concessione a terzi di immobili del Comune, sul punto, è molto chiaro. "La durata delle concessioni – richiama Nanni nell’ordine del giorno – non potrà di norma superare i 30 giorni, mentre l’uso gratuito può essere concesso solo agli enti del Terzo settore che intendano svolgere attività e iniziative non a scopo di lucro". Va detto che, nell’immobile di piazza Municipale, è stata collocata la biglietteria del Ferrara Summer Festival. E qui, secondo Nanni, sorge un’altra incongruenza rispetto a quanto prevede il regolamento. "L’attività di biglietteria per eventi estivi di grande richiamo, quali sono quelli presenti nel programma del "Ferrara Summer Festival" 2023 – si legge nel question time – riteniamo non rientri tra le "attività non a scopo di lucro" per le quali si possa giustificare la concessione d’uso gratuita di un immobile di proprietà comunale ai sensi dei regolamenti e della normativa vigente". Tra le altre cose, ricorda Nanni, "l’associazione, nel maggio scorso, ha ottenuto il patrocinio dal Comune, beneficiando così delle misure di esenzione, riduzione e agevolazione in merito all’occupazione di suolo pubblico". La concessione gratuita dell’immobile, chiude il dem, "deriva un mancato introito giornaliero per il Comune pari a dieci euro".

f. d. b.