Locali e ristoranti protagonisti: "’Incrocio’ è stato un successo"

Si è conclusa la terza edizione di “Incrocio”, la manifestazione di street food e intrattenimento che per undici serate – dall’11 al 21 settembre - ha animato piazza della Libertà. L’evento, curato da Pro Loco Copparo con il patrocinio del Comune, ha visto protagonisti ristoranti e locali del territorio (Quelli del Napo, Scaramouche, Il Veronesi, Boschetto / Pescheria Moretti, Spaccanapoli, Ducale Gastronomia e La Bottega Macelleria, oltre a quello gestito da Pro Loco) che sono usciti dalle mura delle loro attività e hanno proposto ottimi menù per tutti i gusti negli stand allestiti nel cuore del centro cittadino.

Non sono mancati gli spettacoli sul palco centrale collocato all’ombra della Residenza municipale, con concerti, sfilate di “amici a quattro zampe” e di moda, nonché la presentazione di prima squadra e giovanili dell’Asd Copparo 2015. La chiusura, nella serata di domenica 21 settembre, è stata affidata al ricordo di Nicolas Longhitano, prematuramente scomparso nel 2015 a soli ventuno anni: a salire sul palco sono stati Gli Amici di Nik per una serata musicale carica di emozione dedicata al giovane.

"Voglio ringraziare di cuore quanti si sono impegnati per la riuscita di questa edizione di “Incrocio”: dai ristoratori, agli artisti e a tutte le realtà che hanno proposto coinvolgenti iniziative – afferma il primo cittadino, Fabrizio Pagnoni -. Copparo ha dimostrato ancora una volta tutta la sua energia e vitalità.