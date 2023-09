Locali, nuova stretta. Risse e pregiudicati, dopo la chiusura arriva l’orario ridotto

Dopo il ‘cartellino giallo’ del questore è arrivata la stangata del Comune. Il giro di vite era annunciato e nella giornata di ieri è arrivato attraverso due diverse ordinanze di limitazione degli orari firmate dal sindaco Alan Fabbri. Nel mirino sono finiti due bar, rimasti chiusi la scorsa settimana per quattro giorni per ragioni di ordine pubblico. Stiamo parlando del bar Putinati di via Bologna e del Central Bar di via Risorgimento, a Pontelagoscuro. Entrambi i locali erano finiti sotto la lente della questura per la presenza di pregiudicati tra la clientela e, per quanto riguarda Pontelagoscuro, per un violenta lite scoppiata pochi giorni prima del provvedimento. Concluso ormai il periodo di serrande abbassate disposto da palazzo Camerini (quattro giorni ciascuno, come accennato), ecco che è arrivato il giro di vite dell’amministrazione. Entrambi gli esercizi saranno oggetto di una riduzione degli orari di apertura al pubblico, con obbligo di chiusura dalle 20 alle 7 per dodici mesi.

Per quanto riguarda il bar di via Bologna, il provvedimento è arrivato a seguito di una lunga e certosina attività svolta dalla polizia locale che, oltre ad aver identificato diverse persone con precedenti tra gli avventori del bar, in un’occasione aveva pedinato uno spacciatore che, una volta uscito dal locale, aveva venduto sostanze stupefacenti e, una volta scoperto, aveva scagliato un bicicletta sull’auto di servizio degli agenti per sfuggire all’arresto. In un’altra occasione, sempre gli stessi ‘berretti bianchi’ avevano fermato un consumatore di droga, il quale aveva riferito di aver conosciuto il proprio fornitore proprio all’interno del bar. Per quanto riguarda l’esercizio di Pontelagoscuro, l’evento che ha scatenato l’intervento della questura (dando il ‘La’ alla riduzione degli orari firmata dal sindaco) risale al 13 settembre. Quella sera, le volanti era intervenute in via Risorgimento dove hanno trovato un uomo accasciato a terra in stato di semi incoscienza e con ferite alla testa. È emerso che pochi minuti prima era stato aggredito da due persone che lo avevano colpito con una sedia del bar. A questo si aggiungono gli esiti di numerosi controlli delle forze dell’ordine che hanno portato a scoprire che alcuni avventori del locale avevano alle spalle precedenti di polizia e condanne per vari reati.

Le due ordinanze di riduzione degli orari si inseriscono nel solco della ‘tolleranza zero’ da parte del Comune per chi adotta comportamenti scorretti nei pubblici esercizi. "Continuano le ordinanze per reprimere episodi di crimine che possono sfociare in fatti ben più gravi – dichiara il vicesindaco con delega alla sicurezza Nicola Lodi –. L’attenzione è alta e stiamo dialogando con alcune attività per valutare una collaborazione tra amministrazione e sicurezza privata. C’è l’intenzione di alcune attività – conclude – di inserire la vigilanza privata per scoraggiare questi comportamenti".