"Locazioni ’salate’, c’è chi rischia di chiudere"

Un tema, quello degli affitti salati per i negozi, che unisce le due maggiori associazioni di categoria del commercio. Ascom e Confesercenti, in quella che si può definire una linea comune, sottolineano con forza il ’peso’ di questa voce sul bilancio di un’attività commerciale. Nicola Scolamacchia, presidente di Confesercenti, lo dice senza mezzi termini. "L’affitto rappresenta un costo molto alto, in alcuni casi totalmente ingustificabile", le sue parole. Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom, sottolinea: "E’ certamente la voce più importante. Il commercio sta attraversando una fase molto delicata ormai da tempo. Da una parte c’è il potere d’acquisto delle famiglie che sotto il peso dell’inflazione e dei rincari, pensiamo anche solo ai mutui per la casa in con tinuo aumento, si è assottogliato e di molto. Dall’altra gli imprenditori devono sostenere canoni di locazione non certo bassi, si crea un effetto che rischia di minare un intero settore". Comuni le valutazioni, ancora comune la linea d’azione. Entrambe le associazioni dei comercianti da tempo si stanno muovendo per trovare una soluzione, creando canali con la camera di commercio e i rappresentanti dei proprietari. Obiettivo cercare di agevolare i canoni di locazione e, per bilanciare la misura, andare incontro ai proprietari degli immobili che decidono di ’tagliare’, segnale d’apertura verso le esigenze dei negozianti. "Spesso proprio in centro gli affitti sono molto alti, lo vediamo nella successione lungo strade e piazze di spazi, magari luoghi storici di un certo valore, che restano chiusi per anni. E’ un pugno nell’occhio certo per il commercio ma anche per la nostra città", afferma Scolamacchia. E’ un appello a Comune e Regione quello di Amelio. "La legge 41 sull’economia urbana prevede una serie di forme di sostegno pubbliche, devono essere individuate aree ben precise e mano a mano agire con questi strumenti in quelle zone". Fondamentale – fa presente il presidente Ascom – muoversi in maniere corale con i proprietari.