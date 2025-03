"L’Occidente reagisca in maniera forte all’arroganza di Trump"

Caro Carlino,

è auspicabile che, dopo quanto è successo durante l’incontro di Trump con Zelensky nello studio ovale della Casa Bianca, il restante Occidente reagisca in maniera determinante e saggia, di fronte all’arroganza imperterrita di Trump dimostrata nei confronti del Presidente ucraino; cercando di riportare accordi, per una pace giusta in tutto il territorio ucraino. Secondo il mio modo di pensare, non è così che si può arrivare ad una pace giusta in Ucraina. Putin e Trump si sono comportati come il gatto e la volpe, non invitando Zelensky nel loro incontro. Se ho ben capito, in ballo per la pace, ci sono diversi minerali metalliferi, nel sottosuolo delle terre rare ucraine, molto importanti: indispensabili per un prossimo futuro, riguardante l’avanguardia tecnoligica cibernetica. Questo appetitoso fattore fa gola a Trump, ma credo forse più a Putin. Al Presidente americano gli è stato suggerito di andare a visionare cosa è successo, da tre anni a questa parte, in Ucraina. Forse scoprirebbe che non è il Presidente Ucraino a volere la terza guerra mondiale. Ultima cosa, non meno importante: credere in Putin e come credere nel demonio. Un’altra di cosa, devo affermare: Zelensky è ben conscio quello che l’America ha fatto e sta facendo per l’Ucraina. Ma sa anche perfettamente, che tutto l’Occidente si sta impegnando, per la sua amata terra. Penso comunque che, alla Casa Bianca, non sia stato ricevuto in maniera dovuta e corretta. Si è a conoscenza che, tra lui e Trump, non corrono buoni legami di amicizia. Distinti saluti,

Giacomo Giorgi

* * *

ALBANESE

CON I MAGISTARATI:

POVERO CALAMANDREI!

Caro Carlino,

ho letto che a Genova, a tuonare contro la riforma della giustizia (che secondo l’ex magistrato e ora scrittore Gianrico Carofiglio, sempre pronto a pontificare, sarebbe “sottilmente eversiva”) è sceso in campo nientemeno che il comico Antonio Albanese, il quale ha afferrmato, a supporto degli scioperanti: “Io oggi sono Calmandrei. È stato un uomo coraggiosissimo”. Povero Calamandrei: penso che mai si sarebbe aspettato di rivivere sotto le spoglie di un comico!

Mauro Marchetti