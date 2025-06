Lodi alla festa dell’Arma, il sindaco: "Invito non transitato dal Comune"

"L’invito al signor Nicola Lodi dell’Arma dei carabinieri non è in alcun modo transitato attraverso gli uffici comunali". Firmato, Alan Fabbri. Con queste poche parole il sindaco risponde all’interrogazione del consigliere di opposizione Fabio Anselmo, il quale ha chiesto lumi sulla presenza dell’ex vicesindaco, sospeso in forza della legge Severino dopo la condanna in primo grado per il caso Cidas, al palco delle autorità nell’ambito della festa dei carabinieri che si è celebrata nei giorni scorsi ai piedi del Castello.

Una risposta che ha fatto scaturire un nuovo intervento dell’avvocato e consigliere. "Nicola Lodi – afferma Anselmo – è oggi un semplice cittadino che ha qualche problema, e non di poco conto, con la giustizia. Il fatto che sia stato considerato dal comando provinciale dei carabinieri come ‘autorità’, tanto da doverlo invitare e ospitare in tribuna riservata, alla festa annuale dell’Arma, non può non sorprenderci".

Il sindaco Alan Fabbri, "mi fa sapere che il Comune non c’entra. Come consigliere comunale ma anche come cittadino, mi aspetto una qualche spiegazione poiché è fuori discussione l’altissimo valore simbolico e istituzionale di quell’evento che prevede un cerimoniale tanto solenne quanto rigoroso. Il silenzio, in questo caso, non sarebbe oro ma foriero di inquietudine".

E ancora. "Apprendo che nel frattempo Lodi ha avuto un importante riconoscimento dalla Lega a livello regionale: responsabile immigrazione e sicurezza – aggiunge –. Lodi cita il sottosegretario all’Interno Molteni che avrebbe sempre parlato di Ferrara come modello sul versante della sicurezza. Merito di Lodi? Così non la pensano i carabinieri che lo denunciarono per un reato che oggi sarebbe gravissimo: fare le barricate, però, anti migranti. Quel che posso dire ora è che, per il momento, non mi pare che avere un incarico di partito possa qualificarne il beneficiario come pubblica autorità".