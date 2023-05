Lodi: "Bandi ciclabili? Noi, il Comune capofila del progetto Ciclovia"

"L’unica perdita di tempo è dover rispiegare sempre le stesse cose ad una minoranza radicalmente pretestuosa". E’ così che il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi risponde all’opposizione di Futuro Comune a proposito delle ciclabili da realizzare dicendo esserci solo risposte vaghe e suggerendo la partecipazione al bando regionale. "Ringrazio Margutti per averci ricordato che la ciclabile è nel cuore di tutta la cittadinanza e che i bandi sono delle opportunità da non perdere – commenta ironicamente Lodi –, più volte in consiglio comunale abbiamo dettagliatamente spiegato il percorso intrapreso. Infatti dalla passata legislatura il nostro comune è capofila del Progetto della Ciclovia dell’Alto Ferrarese, la scheda progetto è stata candidata tramite la Provincia di Ferrara ai fondi del Pnrr, tanto da vedersi riconoscere un contributo sempre dal Pnrr ottenuto tramite la Fondazione Estense, contributo finalizzato alla ricerca di fondi per poterla poi realizzare". E va sul bando proposto da Margutti. "Sul bando regionale di cui parla la minoranza, gli ricordo che la data del 15 giugno non è quella di chiusura ma di apertura dei termini di presentazione delle domande, possibile fino al 15 settembre – puntualizza – prevede un finanziamento dell’80% per opere fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro". E rincara. "Vorrei ricordare alla minoranza che se avessimo accolto il lungimirante suggerimento ricevuto sull’impiego di parte dell’avanzo di amministrazione nella costruzione del Polo Scolastico di Mirabello anziché aspettare qualche mese – tuona –, oggi avremmo buttato al vento 800.000 euro di soldi dei nostri concittadini, che invece ci spettavano di diritto dalla Regione. Ci spiace dover dire spesso di no, ma anche in questo caso, Margutti non ce ne voglia, vorremmo agire nell’interesse della nostra comunità".