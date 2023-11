Lodi dal sottosegretario Molteni: "La mia risposta a chi mi accusa di silenzio sul Centro per migranti"

"Anselmo, attivisti veri o finti, candidati nell’ombra e strombazzatori stiano tranquilli. Chi pecca di incoerenza non è certo chi ora è al governo di Ferrara". La foto è scattata ai piedi delle scale d’ingresso al Viminale. Il vicesindaco Nicola Lodi, che fino a ora non aveva preso posizione nella querelle politica divampata attorno all’ipotesi di realizzare un Cpr nella nostra città, interviene a modo suo.

Il primo attacco è all’avvocato Fabio Anselmo, ipotetico candidato alternativo ad Alan Fabbri, che in questi giorni è più volte intervenuto nel dibattito rimarcando la sua netta contrarietà e denunciando il rischio che a Ferrara possa nascere una "Guantanamo". E, ovviamente, non mancano i riferimenti alle dure prese di posizione assunte dall’arcivescovo Gian Carlo Perego. "Chi mi accusava di essere silenzioso sul tema Cpr, magari nutrendo la speranza di sferrare un attacco politico nei riguardi del sottoscritto, ottiene questa risposta – scrive Lodi a corredo della foto che lo ritrae davanti al Ministero dell’Interno, pubblicata sulla sua pagina social - . Se non mi ero mai esposto è perché semplicemente stavo effettuando le mie valutazioni del caso sull’argomento. A differenza del vescovo, molto più attento alle vicende politiche cittadine rispetto alle esigenze della sua chiesa - mancando totalmente di rispetto ai fedeli -, e del prossimo candidato del Pd Anselmo che ormai ci ha abituato ad uscite quotidiane su un eventuale Cpr". L’aggettivo eventuale non è usato casualmente.

"Dico eventuale – sottolinea Lodi - perché è la parola più azzeccata. Ciò che il Partito Dimenticato (il modo in cui Lodi definisce il Pd, ndr) dà per fatto, montando una polemica strumentale chiaramente finalizzata ai voti, altro non è che uno studio di fattibilità. Ne ho avuto conferma oggi (ieri ndr), durante l’incontro che ho richiesto immediatamente dopo la notizia che qualcuno ha subito cavalcato, dicendo che a Ferrara si sarebbe fatto un Cpr".

Non lo scrive esplicitamente. Ma l’incontro che il numero due della giunta ha chiesto è stato con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. Da sempre il riferimento di Lodi a Roma. "Ciò che deve essere chiaro a tutti i cittadini è questo – assicura Lodi - : Da Roma hanno individuato la nostra provincia come luogo su cui acquisire elementi informativi e giuridici per realizzare questa struttura. Ad oggi finisce lì. Non si sa se si farà e soprattutto se sarà il territorio di Ferrara a ospitare il Cpr".

Nei corridoi della Camera, nel primo pomeriggio, si aggira proprio il sottosegretario, che conferma di aver ricevuto il vicesindaco in mattinata. "Abbiamo parlato di tante cose, ci siamo confrontati su molti temi", dice rispondendo al cellulare. E sul Cpr? "Bisogna usare la testa".