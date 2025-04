Lodi ed encomi, premiati gli eroi: "Sgominate bande di ladri e pusher"

C’è chi, grazie all’attività investigativa, è riuscito a sgominare una banda di spacciatori e a far sequestrare una galleria d’arte collegata ai criminali. Chi è riuscito sequestrare enormi quantitativi di stupefacente, chi ha assicurato alla giustizia truffatori legati allo scandalo della motorizzazione con revisioni ’addomesticate’ in cambio di mazzette. E, infine, chi, tra la polizia di stato, è riuscito a fermare una banda di ladre seriali, che spadroneggiavano soprattutto della provincia, ma anche in città. Queste alcune delle motivazioni che hanno fatto ottenere degli encomi a degli agenti, capaci di sacrificare anche la sfera personale pur di assicurare alla giustizia i criminali. Uno a uno, ma anche in gruppo, ieri mattina, al teatro Nuovo, sono saliti sul palco i poliziotti meritevoli. La platea non ha potuto far altro che applaudire chi, con tanto impegno, è andato oltre il proprio dovere. Si tratta dell’assistente capo coordinatore Giuseppe Picicci che ha ricevuto un encomio solenne per aver mostrato spiccate capacità professionali e non comune intuito investigativo partecipava a una complessa attività di polizia giudiziaria che "si concludeva con la disarticolazione di un sodalizio criminale, finalizzato al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, mediante l’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare e il sequestro di beni mobili e immobili tra cui una galleria d’arte in Olanda a carico di 31 soggetti". Sul palco anche l’ispettore Fabio Zaccarini che ha ricevuto l’encomio per "l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due dipendenti della motorizzazione civile di Ferrara e di un imprenditore e degli arresti domiciliari nei confronti di altri quattro imprenditori responsabili a vario titolo di falso in atto pubblico". Per lo stesso motivo hanno ricevuto gli encomi il vice sovrintendente Ignazio Morari, l’assistente capo coordinatore Marco Menniti e l’assistente Giuseppe Badali’. A ricevere l’encomio anche il vice ispettore Domenico Lucarelli per "l’arresto di due individui responsabili di detenzione al fine di spaccio e con il sequestro di sostanza del tipo hashish del peso di 14 kg". Encomio anche per l’agente Michele Calella per "l’arresto in flagranza di reato di un cittadino tunisino resosi responsabile di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti". A ricevere gli encomi in gruppo l’ispettore Mirko Perelli, l’ispettore Massimo Rizzi e l’agente Felice Massone per aver denunciato "quattro donne di origine bulgara, dedite al compimento di reati predatori". Sempre nell’ambito delle celebrazione della 173esimo anniversario della fondazione della polizia di stato, sono emersi altri numeri interessanti. La Polizia Stradale ha contestato 8205 contravvenzioni al Codice della Strada, ha rilevato 113 incidenti stradali, ha effettuato 6997 controlli con etilometro, controllando 8623 persone e n7810 veicoli, e denunciato 60 persone. La Polfer ha effettuato 9476 controlli su passeggeri e ha denunciato 32. La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica ha denunciato complessivamente 64 persone e ha effettuato 16 incontri presso vari istituti scolastici a cui hanno partecipato oltre 2.000 studenti.

m.r.