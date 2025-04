Lodi, lettera anonima con offese: "Non mi lascio intimidire. Denuncio"

Più che minatorio, questa volta il contenuto della lettera è offensivo. Oltre che a tratti sgrammaticato e volgare. L’altro giorno, nella buchetta dell’ex vicesindaco e assessore, Nicola Lodi, c’era una busta bianca. Il timbro della spedizione sul francobollo reca sempre come città di provenienza Bologna. A pochi giorni dalla missiva minatoria indirizzata al sindaco Alan Fabbri, eccone spuntare un’altra. L’unica costante è che l’estensore è anonimo. "Ti credevi il padrone di Ferrara – si legge nella lettera – e per un po’ ti sei anche divertito a spadroneggiare... Ora – come si suol dire in questo caso, in quanto ex barbiere (e forse anche futuro barbiere) – i nodi sono giunti al pettine". Poi, arrivano diversi riferimenti a vicende passate che hanno visto coinvolto l’ex amministratore quando era ancora all’opposizione delle giunte precedenti. "Adesso puoi andare sotto la sede del Pd – prosegue il testo della lettera anonima – e urlare a Franceschini che scenda dall’ufficio ricordandogli di aver perso le elezioni come hai fatto qualche anno fa. Però lui è ancora deputato a Roma. E tu?". Poi la lettera prosegue. "Pensavi veramente che bastasse recintare un paio di giardinetti e distribuire qualche contentino alle frazioni per rimanere politicamente in auge a lungo? – si legge ancora nel testo –. Vai ora anche a urlare a Tagliani che ha festeggiato la tua rovinosa fine con una cinquantina di persone in un agriturismo. Concludiamo augurandoti di perdere anche con la Ferraresi e che il prossimo ictus..., così chi hai preso per il c. negli anni può festeggiare, come già sta facendo adesso". Lodi ha sporto denuncia e la questura ha acquisito il documento probabilmente anche per capire se tra questa e la lettera che è stata recapitata a Fabbri possa esserci qualche connessione, un legame. "La cosa più preoccupante – commenta l’ex vicesindaco – è che questa lettera sia arrivata a casa mia, dove vivo con la mia compagna e mio figlio, a pochi giorni da quella minatoria recapitata al sindaco. L’autore - o gli autori - non si limita a criticare quelle che sono state le mie scelte politiche, ma scende sul personale con insulti, auguri di malattia e toni intimidatori che oltrepassano qualsiasi forma di dissenso legittimo. Trovo disgustoso il tentativo di denigrarmi facendo riferimento al mio passato da barbiere: questo rivela non solo l’odio personale, ma anche un profondo disprezzo verso i lavoratori comuni. Per anni sono stato accusato di usare un linguaggio violento, ma questa lettera dimostra quale sia il vero volto dell’intolleranza. Non mi lascerò intimidire".