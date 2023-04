Lodi replica a Margutti: "Attacchi pretestuosi sul parco Quadrifoglio"

Sulla questione del Parco Quadrifoglio di Mirabello è intervenuto il sindaco Roberto Lodi (nella foto), dopo che l’opposizione Futuro Comune ha lamentato i ritardi per le continue proroghe ai lavori contate in 500 giorni. "Non si smentisce Francesco Margutti, leader dell’opposizione a Terre del Reno, nel continuare con il suo oramai inconfondibile stile di attacco alla Giunta e al sottoscritto – dice il sindaco – attribuendo presunte responsabilità prettamente tecniche o come qualche settimana or sono, attribuendosi meriti rispetto alla donazione di una apparecchiatura in realtà donata da una componente della mia giunta". Il riferimento è allo strumento per misurare la glicemia donato da Francesca Mastrandrea all’Ancescao. E prosegue tornando sulla questione del Parco Quadrifoglio per cui il fine lavori è attualmente previsto per l’11 luglio, dopo quattro proroghe. "Nella fattispecie del parco, Futuro Comune millanta nostre responsabilità politiche su determine prettamente tecniche quali la concessione di proroghe sul termine lavori di una opera pubblica che sarà dedicata alle vittime della mafia, pratica su cui la giunta non ha nessuna competenza – prosegue Lodi – Dopo oltre 10 mesi di permanenza sui banchi del consiglio comunale dovrebbe averne ben compreso i meccanismi. Accusarci poi del ritrovamento di una vecchia cisterna e di una imprevista linea di una condotta idrica nella area di cantiere, mi sembra veramente paradossale e pretestuoso. Se, come dovrebbe fare, avesse chiesto ai tecnici comunali, avrebbe evitato di apostrofare come assurda la loro decisione". E tuona. "Invece sinora l’unico obiettivo di Futuro Comune pare quello o di criticare indiscriminatamente ogni operazione di governo del territorio. Se si continua cosi, sono sicuro che presto i nostri avversari ci accuseranno persino di qualche calamità naturale".