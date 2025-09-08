L’odissea di Casaglia: "Feste fino all’alba, qui non si dorme più. E atti osceni in strada"

Casaglia, una manciata di case racchiusa in appena quattro chilometri, vive una tranquillità apparente. Scossa ogni volta che nel weekend vengono organizzate feste che si trascinano fino al mattino. Il racconto dei residenti: "Arrivano a centinaia e parcheggiano lungo la strada principale, davanti alle nostre case. Dopo pochi minuti dalla sala polivalente, a fianco del circolo Arci (estraneo alle feste), si diffonde una musica ad altissimo volume che fa tremare muri e finestre. Presumiamo che dentro non ci sia un bagno: troviamo al mattino escrementi umani davanti alle nostre case e addirittura nei nostri giardini. Ma fosse solo quello: dopo la notte infinita di bagordi, troviamo anche preservativi usati e assorbenti. Con i nostri occhi abbiamo visto persone fare sesso fra le auto, a pochi metri dai cancelli delle nostre case. Le feste iniziano a mezzanotte e finiscono spesso alle 7 del mattino. Non riusciamo a chiudere occhio e non ci resta altro che chiamare i carabinieri, ma, dopo il loro intervento, il problema viene soltanto rimandato. Alla fine tornano sempre. Lamentarsi con i partecipanti a queste feste? Sono stranieri e il dialogo è quasi impossibile". L’odissea della famiglie coinvolge anche il circolo Arci che si trova a fianco della sala polivalente. La barista, Patrizia Catozzi, ha trovato la recinzione danneggiata e i tavoli ribaltati: "Ero in ferie durante l’ultima festa e, quando sono tornata, c’era soltanto devastazione nella parte esterna del nostro bar – sbotta –. La rete era divelta e c’erano rifiuti dappertutto. Il circolo Arci dove lavoro confina con la sala polivalente, ma non c’entriamo niente con loro. Una volta erano uniti, adesso sono divisi. Fino a poco tempo fa la sala polivalente era della Pro Loco e c’è ancora l’insegna dell’associazione, che però non c’entra nulla. Insomma, vogliamo capire perché si dà il permesso a queste feste selvagge? I residenti non ne possono più. E noi del circolo Arci veniamo incolpati, quando non c’entriamo nulla". Basta passeggiare sulla via principale e uno dei residenti, Davide Zanella, ti fa segno di avvicinarti: "Lo vedete questo giardino? Qui, dopo le loro feste, trovo di tutto: escrementi e preservativi. Siamo stanchi di questa situazione. Casaglia è una tranquilla località dove vivono famiglie e anziani. I partecipanti alle feste hanno rispetto per la nostra comunità". Le fa eco la zia, Silvana Zanella: "Si introducono nel mio giardino. Mia nipote li ha filmati, fanno cose raccapriccianti. Non hanno timore di nulla. La festa si estende in tutto il paese. Escono dalla sala polivalente ubriachi e senza controllo. Rumori fino alla mattina, che ti svegliano di soprassalto, disturbando la tranquillità della nostra frazione". La protesta dei residenti rischia di finire in tribunale: gli avvocati degli abitanti presenteranno a breve un esposto nelle sedi opportune. La speranza è finalmente le feste finiscano. Ad auspicarlo anche Mauro Massarenti, residente a un centinaio di metri dalla sala: "Quando se ne vanno troviamo rifiuti vicino ai cassonetti e una puzza indescrivibile. È ora di dire basta"