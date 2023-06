L’officina nata nel 1854 diventa bottega storica

Si amplia ulteriormente l’elenco delle botteghe storiche di Ferrara: ieri il sindaco Alan Fabbri, con l’assessore Matteo Fornasini, hanno infatti consegnato la targa e la vetrofania con il marchio all’officina Paparella di Quartesana (via Comacchio 1441), nata nel 1854 e prossima ai 170 anni. "Una storia affascinante e di lunghissimo corso che esprime un patrimonio aziendale del nostro territorio", ha detto Fabbri congratulandosi con i titolari e sottolineando: "È grande l’attenzione anche per le botteghe storiche delle frazioni, che sono un fondamentale presidio di lavoro, servizi, socialità". "Il nostro progetto di impresa è anche un progetto di famiglia", ha detto Caterina Paparella, alla quinta generazione in azienda, insieme al fratello Enrico. "Abbiamo sempre mantenuto uno spirito artigiano: da un piccolo capannone del 1927 siamo passati a una officina adiacente e moderna, unendo tradizione, innovazione e territorio. Questa è la nostra casa". Con i figli erano presenti i genitori Lino, classe 1942 e negli anni pluripremiato, anche da Confartigianato (ieri rappresentata da Paolo Cirielli) e la moglie Anna Roversi.