Logistica semplificata: "Sgravi alle imprese"

CronacaLogistica semplificata: "Sgravi alle imprese"
14 set 2025
REDAZIONE FERRARA
Il Comune vuole essere parte attiva sul tema delle zone logistiche semplificate (zls), facendosi portavoce delle esigenze del territorio con la Regione: "La volontà è attivare sgravi ed agevolazioni, per quanto di nostra competenza, per le imprese che si insedieranno", dice il sindaco Alan Fabbri (foto). All’ordine del giorno dell’appuntamento di lunedì ci sono i temi dell’allineamento delle zls della regione e relative ricadute su Ferrara, con un approfondimento sugli obiettivi le agevolazioni previste.

