“Il logo di Azione Universitaria alla festa in piazza Ariostea”

Ferrara, 21 giugno 2025 – Il simbolo di Azione Universitaria, l’associazione studentesca di destra, fa capolino dal palco durante Unifest (serata per studenti del Ferrara Summer Festival) ed è subito polemica. A sollevare il caso è Leonardo Fiorentini, consigliere comunale della Civica Anselmo. «L’evento di venerdì – scrive su Facebook – era annunciato come ‘un villaggio a cielo aperto, pronto ad accogliere studenti, famiglie, cittadini, turisti’ con tante sorprese». In effetti, prosegue Fiorentini, «la sorpresa c’è stata: la proiezione sul maxischermo del logo di Azione Universitaria, l’associazione studentesca che ‘affonda le radici in un passato antico e attraversa interi decenni di storia d’Italia’ e poi con la salita sul palco di alcuni associati a sventolare la bandiera, molto cara all’attuale vicesindaco che dell’associazione è stato dirigente. Esposizione non certo gradita a tutto il pubblico».

Poi il consigliere si sofferma sul fatto che riguardo all’evento esistano «un profilo social e un volantino alternativo con il logo dell’associazione di destra. Chi ha organizzato realmente l’evento? Perché gli ignari partecipanti a una festa pronta ad accogliere tutti si sono ritrovati in un evento targato da un’associazione politica che affonda le proprie radici nel Msi?». Pronta la replica di Ludovico Nanetti, presidente di Au.

«È un peccato – afferma – che ogni volta che si organizzi un evento di successo la sinistra, invece di accogliere con favore l’evento in sé, si perda in polemiche sterili. Azione Universitaria da anni si occupia di seguire la vita degli universitari non solo nella aule ma anche nella vita sociale. Per questo collaboriamo da tempo con uno dei soggetti privati che hanno organizzato Unifest: collaborazione di cui non si è mai fatto mistero». Forse, chiude, «chi ha criticato l’iniziativa non ha a cuore il benessere della comunità studentesca o la buona riuscita del festival, o forse non sopporta che a Ferrara non esista più il monopolio sociale, culturale e ricreativo della sinistra».