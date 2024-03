Logopedia, numeri e percorsi di cura. Ecco la ’Giornata’

Si è celebrata ieri la Giornata europea della logopedia. Un’occasione per parlare di questa professione che si occupa della ricerca, prevenzione, valutazione e cura delle patologie e dei disturbi della voce, del linguaggio, degli apprendimenti, della comunicazione, della deglutizione e dei disturbi cognitivi ad essi connessi. Quest’anno il focus della giornata ha avuto come tema “Caregiver e logopedista insieme nel percorso di cura” con le due aziende sanitarie ferraresi in prima linea sia per quanto riguarda l’area pediatrica che quella degli adulti. "Il logopedista – così una nota – è un professionista sanitario che non si occupa di riabilitare solo “la voce” ma opera con pazienti adulti affetti dagli esiti di ictus, gravi lesioni cerebrali (ad esempio, traumi cranici, encefaliti, ecc) e da malattie neurologiche (come ad esempio, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, malattia di Parkinson). In particolare questi professionisti si occupano della rieducazione di funzioni fondamentali per ogni individuo: come la deglutizione, il linguaggio, l’articolazione della parola, la capacità di prestare attenzione, di ricordare, di apprendere, di organizzare e pianificare. Funzioni che possono essere più o meno compromesse dopo una lesione cerebrale, così come anche il comportamento del paziente che può modificarsi (maggiore agitazione o maggiore apatia). Il loro trattamento – continua la nota dell’Ausl – è fondamentale perché possono impedire al paziente di raggiungere una completa autonomia. Il logopedista non opera da solo, ma il suo intervento risulta integrato con quello degli altri professionisti della riabilitazione come fisioterapisti, medici fisiatri, infermieri, psicologi e familiari, in un’ottica di lavoro in team interprofessionale per raggiungere gli obiettivi individuati dal progetto riabilitativo che viene formulato per ciascun paziente". Inoltre si interfaccia con altri operatori che collaborano con il team riabilitativo come i docenti della scuola in ospedale per programmi di reinserimento scolastico e gli psicologi dell’Istituto don Calabria. Attualmente le 4 logopediste, che lavorano a tempo pieno nell’ambito della Riabilitazione di Cona, sono inserite all’interno del modulo di Neuropsicologia riabilitativa con 2 medici fisiatri. Nel 2023 sono stati presi in carico dal team pazienti di cui 208 in regime ambulatoriale, 441 ricoverati nelle due degenze della Riabilitazione e 106 in day hospital.