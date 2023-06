L’ok ai cancelli dalla prefettura

Si inizia oggi, il termine è previsto entro l’estate. L’ok alla recinzione del Parco Giordano Bruno è arrivato lo scorso febbraio dagli uffici della prefettura. Il tutto, infatti, finì al centro di una riunione della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo per valutare se la chiusura fosse compatibile con l’afflusso dei tifosi allo stadio. "È stato esaminato il piano – così dal Palazzo del Governo – per valutare se la chiusura fosse compatibile con la gestione degli accessi e degli esodi al Mazza. Progetto compatibile ma con la cautela di mantenere i cancelli aperti durante le partite". Per il via ai lavori si è atteso appositamente la fine del (malaugurato) campionato dei biancazzurri.