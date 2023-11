L’olio della salute ai banchi di Coldiretti. Al mercato con Lilt

Oggi, al mercato coperto in via Montebello, l’olio della salute con Lilt, iniziativa di sostegno alla ricerca promosso dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori in accordo con Campagna Amica Ferrara. L’olio extra vergine di oliva sarà sotto i riflettori oggi al Mercato Coperto di Campagna Amica Ferrara, in via Montebello, 43, dove tra le 10 e le 13, sarà possibile scoprirne le caratteristiche organolettiche e salutistiche con l’aiuto di Lilt Ferrara. Nel banchetto messo a disposizione da Coldiretti Campagna Amica, i volontari metteranno in vendita olio e.v.o. per raccolta fondi. Al mercato di via Montebello, con orario dalle 8.30 alle 13.30, oltre ai consueti produttori anche le aziende Sopramonte con formaggi, La Polita con noci di Romagna, Paola Pocaterra con lavanda ed agricosmetici e Davide Zanellati con pesce della nostra costa.