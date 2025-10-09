L’omaggio al grande campione. Iliass Aouani, il nostro orgoglio: "Il bronzo mondiale per la città"

Un riconoscimento ufficiale a Iliass Aouani, bronzo mondiale di maratona e campione europeo, che sogna Los Angeles 2028. Un anno davvero speciale, sul piano sportivo, per l’atleta che da anni si allena e vive a Ferrara, con uno staff tutto estense guidato da Massimo Magnani, storico tecnico del settore atletica a livello nazionale ed internazionale. La prima gioia il 13 aprile, quando Iliass Aouani ha conquistato il titolo europeo, vincendo in volata la maratona di Lovanio (Belgio) con il tempo di 2h09:05. Un risultato che rappresenta il sesto oro europeo nella maratona maschile della storia della Nazionale dopo quelli di Gelindo Bordin (1986 e 1990), Stefano Baldini (1998 e 2006) e Daniele Meucci (2014). Poi il capolavoro sportivo del 15 settembre ai Mondiali di atletica a Tokio, dove Aouani ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella maratona. Il ventinovenne azzurro non ha mai mollato il gruppo di testa, per poi tagliare il traguardo al terzo posto in 2h09’53’’ a braccia alzate.

Quest’ultimo successo è stato celebrato ieri nell’ufficio del sindaco, con la consegna di un riconoscimento. L’atleta delle Fiamme Azzurre è arrivato in Comune con la medaglia di bronzo, accompagnato da Magnani, accolto dal sindaco Alan Fabbri, dall’assessore Francesco Carità, dal prefetto Massimo Marchesiello, poi la direttrice e dirigente della Casa circondariale Maria Martone e Rosangela Varcasia. "Aouani rappresenta con onore il territorio ferrarese – così il prefetto – e contribuisce a far conoscere le eccellenze nel campo dell’attività sportiva qui presenti. Oltre a lui, desidero ringraziare in particolare Massimo Magnani, per il lavoro intenso e concreto che sta portando avanti, e il Comune in vista della candidatura della città per le sue importanti sfide sportive".

Il sindaco ha aggiunto: "Ferrara ha un legame fortissimo con Iliass ed è un onore oggi incontrarlo a nome della città. Seguiamo le sue imprese e siamo davvero felici di dargli questo riconoscimento, che celebra la sua impresa, lo sport e i suoi valori. Iliass è un esempio di impegno, forza e passione, valori che possono ispirare tanti giovani. La sua storia testimonia l’eccellenza del lavoro svolto dagli atleti e dai tecnici che operano a Ferrara, ancora una volta fucina di talenti sportivi di livello internazionale".

La parola poi è andata al maratoneta delle Fiamme Azzurre, profondamente legato a Ferrara: "Il viaggio è iniziato quattro anni fa qui – dice – con Massimo Magnani, che ha creduto in me più di quanto io stesso ci credessi. È stato un percorso che ci ha già ricompensato tanto e che, sono certo, potrà ancora regalarci grandi soddisfazioni. Dietro questa medaglia potete solo immaginare quanta soddisfazione ci sia. L’unica cosa che vale più è sentire l’affetto sincero e incondizionato di tutte le persone che sono felici per il mio risultato". Al termine la foto di rito, poi la consegna della targa: "Ad Iliass Aouani con immenso orgoglio, il prefetto e il sindaco di Ferrara si congratulano per il coraggio, la determinazione e la passione con cui hai affrontato ogni sfida, raggiungendo traguardi straordinari dentro e fuori dal campo. La medaglia ai Mondiali è solo uno degli splendidi momenti di un percorso che ci rende orgogliosi e ci ispira a credere nel valore della tenacia e dell’impegno. La tua storia è un esempio di dedizione e di ispirazione per chi, come te, osa sognare in grande". Aouani è il secondo atleta italiano di sempre con un crono sulla maratona 2h06’06’’ nello scorso dicembre a Valencia e già primatista nazionale (2h07’16’’ nel 2023 a Barcellona), ora il ventinovenne punta dritto alla prossima olimpiade a Los Angeles 2028.